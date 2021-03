Ti capita di sentirti spesso stanca? Ci sono diverse cause che spesso tendiamo a sottovalutare. Scopri quali sono le più importanti.

Sentirsi stanchi è una condizione fastidiosa che può portare ad una sensazione generale di malessere e ad una qualità della vita inferiore rispetto a quanto potrebbe essere.

Spesso a causa della stanchezza ci si sente poco motivati, si manca di lucidità e si finisce con l’evitare di fare cose che magari piacciono ma per le quali si sente di non avere le energie necessarie. Un problema che alla lunga può diventare limitante e che spesso ha delle cause davvero semplici. Scopriamo insieme le più comuni al fine di dire addio alla stanchezza.

Le cause più comuni di stanchezza

Quando ci si sente particolarmente stanchi si finisce con il perdere di vista tanti aspetti della vita che prima erano piacevoli. Si tende ad uscire di meno, si praticano meno gli hobby e ci si sente spesso giù di corda o di pessimo umore. Capire il perché della propria stanchezza è quindi importante al fine di porvi rimedio e di riappropriarsi al 100% della propria vita. Ma quali sono le cause più comuni a cui spesso non si fa caso? Ecco le principali.

La mancanza di sonno. Dormire poco o male porta l’organismo a non rigenerarsi correttamente. E ciò finisce con il riflettersi sulle prestazioni che si hanno durante il giorno. A volte la cosa è chiara perché prima di ogni altra cosa ci si sente assonnati. Tante altre volte, però, invece del sonno si accusa solo una grande stanchezza. Prestare attenzione alla qualità del proprio sonno diventa quindi un’urgenza, al fine di rimediare e di vivere bene sia di giorno che di notte. Cosa che aiuta ad evitare anche i problemi dati dalla mancanza di sonno.

La carenza di nutrienti. Anche l’alimentazione ha spesso un ruolo importane nella stanchezza. A volte si tende a mangiare poco per via di una dieta. Altre, sempre per perdere peso, si eliminano nutrienti importanti e altre volte ancora si finisce con il mangiar male e non fornire all’organismo la giusta quantità di minerali e vitamine. Seguire un’alimentazione sana e bilanciata è in tal senso sempre importante.

Lo stress. Ebbene si, lo stress o le preoccupazioni possono portare ad un indicibile stanchezza. Ciò avviene per via delle tante energie che si sprecano nel pensare e nel cercare soluzioni. Capire cosa ci stressa o ci rende nervosi è quindi importante al fine di cercare una soluzione che migliori sia questo aspetto che quello relativo alla stanchezza.

Troppa o poca attività fisica. Come tutti sappiamo, l’attività fisica è importante per salvaguardare il proprio benessere. Ciò significa che fare sport anche tutti i giorni è un beneficio certo per la salute. Allo stesso tempo è necessario anche svolgere l’attività fisica con moderazione. Esagerare, infatti, può stressare l’organismo. Per star bene è quindi opportuno trovare la giusta via di mezzo.

Problemi ormonali. Una tiroide che lavora male o altri problemi di tipo ormonale possono portare ad una sensazione di perenne stanchezza. Motivo per cui possono rivelarsi utili i dosaggi ormonali o una visita dal proprio medico di fiducia.

La stanchezza a volte è solo stanchezza. Se si protrae per lungo tempo e non si risolve dormendo di più o mangiando meglio è però preferibile rivolgersi ad un medico in modo da stabilire che esami fare e trovare insieme la soluzione più adatta per ritrovare l’energia perduta.