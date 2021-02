Uomini e Donne, Nicola Vivarelli rompe il silenzio: “Penso a Gemma Galgani”

Uomini e Donne: Nicola Vivarelli, intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha rivelato di pensare ancora a Gemma Galgani, ma attenzione perché nulla è come sembra.

Uomini e Donne fece discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo quando durante la scorsa stagione scese a corteggiare Gemma Galgani, Nicola Vivarelli. L’ex cavaliere, di soli 26 anni, non ha mai nascosto di essere molto attratto dalla dama di Torino, ma le cose tra loro non sono andate come sperato e il pubblico del piccolo schermo, ma anche alcuni ex protagonisti della trasmissione, ne hanno subito approfittato per puntare il dito non solo contro di lui, accusandolo di essere approdato agli studi Elios di Roma soltanto perché alla ricerca di lei, ma anche contro la Galgani, accusandola di aver perso il senno per aver accettato la corte di un ragazzo così giovane.

Nicola, purtroppo, è stato costretto ad abbandonare il programma a causa del suo lavoro, che lo porta spesso a viaggiare per il mondo, rendendo così impossibile la sua permanenza in trasmissione, ma nonostante ciò spesso e volentieri lui viene nominato in studio quando si parla della vita sentimentale di Gemma, che di recente è rimasta senza parole dopo aver visto la foto pubblicata da Maurizio. Per questo motivo lui ha scelto di rompere il silenzio tra le pagine del settimanale dedicato al programma, rivelando di pensare ancora a Gemma e a tutti i momenti trascorsi insieme, che non sono di certo stati pochi.

“Mi capita spesso di pensare a Gemma” ha ammesso a bruciapelo il giovane Nicola, che colpì tutti per la sua bellezza ed educazione. “Il nostro percorso non lo dimenticherò mai perché insieme abbiamo passato davvero tanti bei momenti” ha spiegato Vivarelli. “Ci sono molto affezionato a lei e la rispetto per la donna che è. Insieme abbiamo chiacchierato tanto ed ho imparato molte cose” ha concluso. “Spero in tutta onestà di poterla vedere una volta tornato in Italia” ha aggiunto.

Lo stesso discorso però non vale per Veronica, l’altra dama che corteggiò dopo aver terminato la sua storia con Gemma. I due, purtroppo, non si sono di certo salutati da buoni amici ed il rancore è ancora evidente nel giovane ex corteggiatore di Uomini e Donne che alla domanda se gli capita di pensare anche a lei risponde con un secco “no”.

Nicola Vivarelli: con chi è rimasto in contatto dopo Uomini e Donne

Nicola Vivarelli, sempre durante il corso dell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, ha rivelato di non aver interrotto i rapporti con alcuni ex protagonisti del programma con cui gli capita ancora di scambiare qualche chiacchiera quando capito. E sì, capita anche con Valentina Autiero, anche lei non fa più parte del programma, che lo aveva notato nel parterre non facendo mistero che le avrebbe fatto piacere e non poco iniziare una conoscenza con lui, ma quest’ultimo per il rispetto provato nei confronti di Gemma Galgani ha sempre rifituato anche prendersi un semplice caffè insieme.

“Spesso mi è capitato di scambiare qualche messaggio con Valentina Autiero, ma niente di che. Ci siamo semplicemente limitato a scambiarci qualche nulla, nulla di particolarmente rilevante” ha spiegato il cavaliere. “Qualche volta ho sentito anche al telefono Gianluca De Matteis, ex tronista, e Matteo Ranieri, il corteggiatore di Sophie” ha rivelato. “Ci siamo scambiati gli auguri e ci siamo scritti per sapere come stiamo” ha precisato. “Mi ha fatto piacere anche sentire Armando Incarnato“ ha ammesso sul cavaliere partenopeo, che di recente ha avuto un confronto di fuoco con la sua ex Veronica Ursida.

“Ed ovviamente mi capita di sentire anche Gemma, come ha detto lei stessa in puntata, giusto per sapere come sta” ha rivelato per poi parlare della sua vita sentimentale. Il giovane, infatti, dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne non è ancora riuscito a trovare l’amore della sua vita. Probabilmente anche a causa del lavoro che svolge.

“Almeno per il momento il mio cuore è libero. Anche se non possono nascondere che ho un forte desiderio di voler trovare una compagna stabile al mio fianco” ha ammesso Nicola. “Mai come in questo periodo ho avuto modo di poter pensare più del dovuto ai rapporti di coppia e come vorrei avere qualcuno accanto a me” ha poi proseguito con la sua confidenza. “Fino ad ora devo ammettere che purtroppo non sono mai riuscito a creare una vera e propria relazione. O forse perché semplicemente non lo desideravo abbastanza come invece lo desidero in questo momento della mia vita” ha dichiarato, rivelando anche di essere consapevole delle difficoltà che una relazione stabile potrebbe avere a causa dei suoi continui viaggi di lavoro.

“Certo, io sono pienamente consapevole che non è affatto semplice avere una relazione con chi ha un lavoro come il mio che viaggia spesso in nave e sto lontano mesi da casa” ha spiegato amareggiato. “Ne ho vissuto l’esempio tra le mura di casa e so anche bene che una relazione sana va costruita giorno per giorno. Provando a condividere ogni cosa che la vita mette di fronte al tuo cammino, aiutandosi a vicenda ed imparando l’uno dall’altra” ha proseguito Nicola di Uomini e Donne. “Vivere momenti di spensieratezza grazie alle proprie passioni ed interessi, creando sempre bei momenti insieme e cercando di stare sereni e sorridere nonostante le difficoltà della vita“ ha aggiunto.

Ma non solo l’amore. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ultimamente ha fatto molto parlare di sé a causa di un’ipotetica partecipazione all’Isola dei Famosi. In quanto il suo nome è più volte comparso tra la lista dei nuovi naufraghi, ma sarà realmente così? Ecco le sue parole: “Mi è capitato di vedere anche a me dei post che mi annunciavano come nuovo concorrente del programma, ma onestamente io non ne so nulla. Non ho mai ricevuto alcuna chiamata da parte della produzione del programma” ha chiarito, tant’è che il suo nome non compare nel cast annunciato da Il Giornalettismo.