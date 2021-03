Riccardo e Roberta, un figlio dopo Uomini e Donne? Lei svela tutto

Riccardo e Roberta di Uomini e Donne dopo la scelta al Trono Over sono pronti a mettere su famiglia? Lei, intervistata dal magazine dedicato al programma, ha svelato i loro progetti futuri.

Riccardo e Roberta sono senza dubbio tra i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Da qualche tempo però, nonostante la puntata sia stata mandata in onda soltanto qualche giorno fa, hanno scelto di abbandonare il programma insieme come una coppia, con tanto di petali e canzone romantica in sottofondo.

Un lieto fine per la coppia che aveva iniziato a frequentarsi qualche anno fa, ma poi lui scelse di troncare ogni cosa per iniziare una relazione con Ida Platano. Relazione che non è affatto andata come sperato e per questo motivo, una volta che lui è tornato ad essere una dei cavalieri del parterre, hanno provato a dare una nuova chance alla loro conoscenza e, nonostante le difficoltà, si è tramutato tutto in qualcosa di importante.

Ora, a distanza di qualche settimana da quel momento, la coppia ha rilasciato un’intervista al magazine dedicato al programma rivelando che stanno già pensando di avere un figlio e che nonostante stiano insieme relativamente da poco il discorso è spuntato fuori nelle loro conversazioni.

Riccardo e Roberta dopo Uomini e Donne sono pronti ad avere un figlio ed ecco cosa ha dichiarato lei a tal proposito.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo la scelta

Roberta Di Padua ha affermato che nonostante stiano insieme da poco lei e Riccardo Guarnieri hanno comunque affrontato l’argomento, considerato che lui durante la sua permanenza a Uomini e Donne ha sempre dichiarato di avere questo forte desiderio di diventare padre. Desiderio che è condiviso anche dalla sua compagna, che è già madre di un bambino.

“Sono convinta che quando ami qualcuno, avere un figlio sia la chiusura di un cerchio“ ha esordito la dama. “Quindi sì, per questo motivo lo farei. Poi so che Riccardo ha un forte desiderio di paternità ed onestamente non potrei mai negargli quest’opportunità soltanto perché dettata dall’egoismo” ha concluso la Di Padua, che durante il corso dell’intervista ha rivelato di aver conosciuto la famiglia di lui a Taranto e di avergli presentato a sua volta suo figlio, seppur in videochiamata.

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sembra proseguire a gonfie vele, anche se il pubblico del piccolo schermo nutre ancora qualche dubbio su di loro. Convinti che tra qualche tempo faranno di nuovo parte del parterre di Maria De Filippi.

Prima intervista di coppia a Roberta e Riccardo, le parole di Samantha, Chiara e Davide un mese dopo la scelta e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da OGGI in edicola 😎👇 #UominieDonne pic.twitter.com/negf6Nz3LR — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 12, 2021

Soltanto il tempo però potrà svelarci come andranno a finire le cose tra Riccardo e Roberta di Uomini e Donne, ma almeno per il momento tutto sembra filare a gonfie vele e noi non possiamo che fargli i nostri migliori auguri.