Come tagliarsi i capelli da sola: i consigli , gli strumenti e le tecniche

Come tagliarsi i capelli da sola. I consigli, gli strumenti necessari e le tecniche per scalarli, tagliare la frangia e tagliare la frangia laterale.

Tagliarsi i capelli da sola può essere una necessità del momento o anche diventare una piacevole pratica da utilizzare di tanto in tanto per sistemare la chioma senza bisogno di ricorrere al parrucchiere.

Dato per assunto che da non esperte non ci si potrà certo cimentare in tagli professionali, si potrà sistemare la frangia, creare una piccola e armoniosa scalatura o creare un bella frangia laterale, quel piccolo tocco di forbici che donerà freschezza e nuovo dinamismo all’acconciatura.

Scopriamo gli strumenti che serviranno per operare un taglio di capelli casalingo, come tagliare la frangia, il ciuffo laterale, come scalare i capelli sia lisci che ricci. Ecco invece tutti i consigli per tingere i capelli da sola senza commettere errori.

Tagliarsi i capelli da sola: gli strumenti che non possono mancare

Prima di impegnarsi in un taglio di capelli fai da te, ci si deve assicurare di essere in possesso di alcuni strumenti fondamentali che non dovranno mancare.

Le forbici

Le forbici dovranno essere specifiche per i capelli e potranno essere con la lama liscia o con la lama a ‘pettine’ per sfoltirli ove necessiti. Tagliare i capelli con delle forbici comuni, non sarà mai un’ottima scelta.

Il pettine

Il pettine che solitamente si utilizza per effettuare un taglio di capelli è il così detto ‘pettine a coda’ che servirà a dividere le ciocche e a pettinarle.

Le clips e i becchi

Saranno fondamentali le clips e i becchi d’oca perfetti per dividere le ciocche e tenerle ferme durante il taglio.

Gli elastici

Anche gli elastici, di quelli piccoli e fini, saranno utilissimi per eseguire delle tecniche di scalatura, per questo sarà utile averne sempre qualcuno a disposizione.

L’acqua

Eseguire il taglio in bagno davanti allo specchio sarà la scelta migliore. Se poi ad essere tagliata sarà soltanto una porzione di capelli si potrà tenere a portata di mano un piccolo erogatore spray da riempire con della semplice acqua.

La mantellina

Coprire le spalle con una mantellina, anche quelle usa e getta, sarà importante per evitare che i capelli cadano sugli abiti. Scopri il segreto per far crescere i capelli fino a 6 centimetri al mese.

Come tagliare una frangia: il video tutorial dell’esperto

La frangia rappresenta una delle acconciature più gettonate da tutti i tempi. Regala personalità, femminilità e permette a chi ha una fronte alta di ridisegnare l’ovale del viso in modo armonioso.

Scopriamo i consigli dell’esperto Gianluca Troiani su come tagliare la frangia da sole senza fare troppi danni.

Come tagliare una frangia laterale: il video tutorial dell’esperto

C’è chi ama la frangia dritta e chi non può fare a meno della frangia laterale, particolare che incornicia il viso in modo asimmetrico ma che regala anche un aspetto femminile e molto curato. Scopriamo come realizzarlo con i consigli dell’esperto.

Come scalare i capelli: il video tutorial dell’esperto

L’operazione fai da te sui capelli che certamente mette più paura è la scalatura dei capelli. Seguendo i consigli dell’esperto e la sua tecnica, potrete eseguire una leggera scalatura molto armoniosa ma che regalerà subito un nuovo aspetto alla chioma.

Come scalare i capelli ricci: il tutorial dell’esperto

Chi può consigliare e spiegare come tagliare al meglio i capelli ricci se non una persona con dei meravigliosi capelli ricci? Ecco i consigli di Brigida Ferracini che sul suo canale You Tube ‘Ragazza Vanitosa‘ spiega come sistemare i capelli ricci in modo perfetto.

Avete trovato la tecnica giusta che fa per voi? Non vi resta che organizzare un piccolo salone di bellezza e procedere al taglio che più fa per voi!