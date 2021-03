Come far crescere i capelli fino a 6 centimetri al mese: la tecnica straordinaria!

La tecnica semplice e alla portata di tutti per far crescere i capelli fino a 6 centimetri al mese. Un metodo semplice che tutti possono mettere in pratica e completamente gratuito.

I capelli lunghi sono diventati un’icona di stile e bellezza e ogni giorno sono moltissime le donne che ricorrono ad interventi estetici come quello dell’applicazione delle extension, questo perché vogliono un risultato immediato oppure perché non riescono mai a far crescere i capelli in modo naturale.

Se fate parte delle donne che disperano nel vedere i propri capelli sempre troppo corti, ecco un metodo sembra davvero infallibile per far crescere i capelli fino a 6 centimetri in un solo mese.

Come prendersi cura dei propri capelli per agevolarne la crescita

I capelli rappresentano parte del fascino di una donna. Averli sempre puliti, sani, lucidi, forti e in ordine è davvero molto importante e per questo bisognerà trovare i prodotti giusti per la detersione, lo styling e anche asciugarli e proteggerli in modo giusto.

L’estate sta arrivando e in questo periodo, dovremo coccolarli in modo particolare, soprattutto proteggendoli dall’azione dei raggi solari e in estate anche da salsedine del mare e cloro della piscina, ma passiamo a dei consigli di ordine pratico per avere sempre capelli sani, belli ed in ordine.

La detersione

Lavare i capelli è fondamentale e questo non soltanto per un fattore estetico, ma anche dal punto di vista della salute del capello e per permettere al fusto capillare di crescere in modo naturale. La condizione del cuoio capelluto infatti è importante soprattutto quando si presenta particolarmente grasso.

I capelli potranno essere lavati anche più volte alla settimana se si presentano lucidi e sporchi ma il prodotto che si utilizza non deve far parte degli shampoo troppo aggressivi e sgrassanti che non farebbero che peggiorare la situazione.

In caso di cuoio capelluto grasso, si dovranno scegliere prodotti dalle proprietà riequilibranti e dalla formulazione piuttosto delicata. Lo shampoo andrebbe sempre diluito e mai utilizzato assoluto su qualsiasi tipologia di capelli. Scopri la lozione fai da te per capelli grassi.

I trattamenti

I trattamenti per capelli sono davvero importanti e andrebbero scelti ed utilizzati in modo mirato. Potranno essere trattamenti da utilizzare prima dello shampoo come impacchi o dopo lo shampoo per nutrire o districare la chioma. Da provare assolutamente la maschera ristrutturante miracolosa fai da te.

L’asciugatura

I capelli andrebbero per quel che è possibile asciugati all’aria evitando qualsiasi tecnica invasiva e che utilizzi il calore, dal phon alla piastra lisciante o un ferro per creare dei ricci. Si potrà asciugare in modo delicato tutta la parte delle radici e lasciare che le lunghezze si asciughino in modo naturale. L’arrivo del caldo sarà un ottimo alleato.

I prodotti per lo styling

Anche per lo styling andrebbero preferiti sempre prodotti con ingredienti naturali e lacche possibilmente scelte tra i prodotti eco bio. Per i capelli ricci, da provare il gel di semi di lino fatto in casa.

Ma passiamo alla fase di crescita, quell’obiettivo che molti si pongono ma che pochi riescono ad ottenere. In questo caso i capelli necessitano di un super nutrimento che si ottiene con una sana alimentazione ricca di vitamine e minerali e un valido aiuto per la crescita e la salute dei capelli può venire dall’assunzione di integratori alimentari specifici da assumere dopo la prescrizione del medico dermatologo.

La tecnica per far crescere i capelli fino a 6 centimetri al mese: i consigli di Heller Channel

La beauty blogger e modella hellergratitude , ha voluto condividere con i suoi followers una straordinaria tecnica per far crescere i capelli in modo velocissimo, fino a 6 centimetri in un mese. Scopriamo tutti i segreti guardando il video tutorial!

Avete scoperto la tecnica per far crescere in modo miracoloso i capelli? Non vi resta che metterlo in pratica e condividerlo con le vostre amiche!