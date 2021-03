Ghemon cambia look e lascia tutti senza parole al Festival di Sanremo 2021

Ghemon è tra i cantanti in gara scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2021 ed ha stupito tutti con il suo nuovo look.

Ghemon ha scelto di ritornare, dopo l’esperienza fatta nel 2019, al festival di Sanremo. Oltre a farsi conoscere per le sue canzoni, il cantante si è fatto notare anche per il suo look. Capelli cortissimi e biondo platino. Un look fuori dagli schemi ed originale. Lo stesso look che il pubblico del piccolo schermo pensava di poter ammirare anche durante il corso della diretta di questa sera con Amadeus, ma invece il cantante ha deciso di stupire tutti presentandosi con un look totalmente diverso rispetto a quello a cui i telespettatori erano soliti riconoscerlo.

Festival di Sanremo: il nuovo look di Ghemon – FOTO

Ghemon ha detto addio ai capelli cortissimi, scegliendo di far crescere i suoi capelli e di sfoggiare dei lunghi boccoli castani. Anche il vestiario è leggermente diverso rispetto a quello a cui il pubblico del piccolo schermo era abituato a vedere su di lui durante il corso della sua carriera.

Una scelta che sicuramente spiazzato, ma che al tempo stesso è stata apprezzata dagli utenti della rete, in quanto l’artista ha dimostrato di voler sperimentare non solo con la sua musica, trovando combinazioni sempre nuove dei suoni proposti, ma anche con il suo look. Aspetto che nella maggior parte dei cantanti di genere maschile viene ignorata, invece lui ha scelto di giocarci. Così come ci ha giocato anche Achille Lauro, che ha lasciato tutti di stucco con la sua prima performance di questo 2021.

Quando ti scade il mese di prova su Netflix #Sanremo2021 pic.twitter.com/MB68mIXpcP — 💐 Paola. 💐 (@Iperborea_) March 2, 2021

Ghemon a Sanremo 2021 ha spiazzato il suo pubblico, ma riuscirà la canzone presentata questa sera ad avere la meglio su quelle proposte dagli altri artisti? Staremo a vedere: la gara è soltanto all’inizio e sicuramente durante il coso di queste serate non mancheranno i colpi di scena.