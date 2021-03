Milk Fit Snack Oreo: uno snack fresco e leggero da provare assolutamente!

Milk Fit Snack Oreo, lo snack fresco e leggero ispirato agli amatissimi biscotti al cioccolato. Una ricetta semplice e veloce da preparare che piacerà a grandi e piccini.

Il caldo sta arrivando e concedersi una pausa dolce durante la giornata, magari con uno snack fresco e goloso, sarà senza dubbio molto piacevole. I Milk Fit Snack Oreo sono lo sfizio da concedersi senza troppi sensi di colpa.

Una ricetta dolce, semplice e veloce da preparare che vi regalerà un pieno di energia in modo sano, un dolcetto che conquisterà il palato al primo morso. Scopriamo come prepararlo.

Milk Fit Snack Oreo: gli ingredienti e la ricetta

I Milk Fit Snack Oreo nascono dalla bravura e la passione della food blogger _candy_healthy_ una ricetta che lei stessa presenta in modo entusiasta e invitante:

“La primavera si avvicina e chi non vuole concedersi uno snack fresco? Con i miei milk fit snack oreo puoi concederti lo snack intelligente rispettando le tue sane abitudini!! Snack si o no? Con questa ricetta non c’è bisogno di scegliere!”

Gli ingredienti

“Per la base

-25 grammi di farina d’avena neutra

-25 grammi di farina d’avena aromatizzata @veryavena gusto oreo

-10 grammi di cacao amaro

-150 ml di albume

-3 grammi di lievito

Ripieno

-150 grammi di yogurt greco

-25 grammi di formaggio spalmabile

-10 grammi di crema proteica al cioccolato bianco @fitporn

Copertura

-cioccolato fondente q.b.

-2 biscotti Oreo sbriciolati (privi di crema) “

Dopo aver reperito tutti gli ingredienti non resta che assemblarli nella ricetta che vi stupirà per le sua semplicità. Il procedimento di preparazione è presentato in modo davvero semplice e veloce. La base dei Milk Fit snack Oreo? Un ottimo e sano Pancaake. Non vi resta che iniziare a prepararli!

Procedimento

“Iniziamo dalla base (non è altro che un pancake):uniamo tutti gli ingredienti, mescoliamo e versiamo il composto in una teglia rettangolare piccola leggermente unta con olio di cocco. Cuociamo in forno per circa 10min. Sforniamo e ricaviamo dei rettangoli.

Aggiungiamo su ogni rettangolino la nostra crema (ottenuta mischiando gli ingredienti elencati )e poniamo in freezer per 20min. Ricoprire con cioccolato fondente e conservare in frigo per una notte!! Il vostro snack è pronto!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

