In mezzo a tantissimi dolci da preparare in casa, la crostata al cacao con ripieno di ricotta ha uno sprint in più perché ricorda le ricette delle nostre nonne

Per concludere una cena, per una merenda golosa, per cominciare alla grande la giornata. C’è sempre un’occasione buona per cucinare la crostata al cacao con ripieno di ricotta, un dolce relativamente semplice ma dal gusto pieno.

Va bene per riscaldarci d’inverno, va bene per farci compagnia d’estate, va bene sempre. E piacerà molto anche ai nostri bambini che potremo coinvolgere nella preparazione.

Crostata al cacao con ripieno di ricotta: come trasformare il ripieno

Se vogliamo servire questo dolce in versione ancora più golosa,. Insieme alle gocce di cioccolato mettiamo del pezzetti di pera, quando è stagione, oppure di albicocca.

Ingredienti

Per la pasta frolla:

300 g di farina 00

1 uovo intero e 1 tuorlo

140 g di burro a pezzi

30 g di cacao amaro in polvere

90 g di zucchero a velo

5 g di lievito per dolci

estratto di vaniglia

Per il ripieno:

320 g di ricotta fresca

120 g di gocce di cioccolato

100 g di zucchero semolato

estratto di vaniglia

Preparazione

La nostra crostata al cacao con ripieno di ricotta comincia da una gustosa e semplice pasta frolla. Versate in una ciotola capiente la farina setacciata, lo zucchero, il cacao e il lievito. Quindi aggiungete il burro già morbido e l’estratto di vaniglia, cominciando ad impastare con le mani.

Quando avete ottenuto un composto sabbioso, aggiungete l’uovo intero e un tuorlo. Poi ricominciate ad impastare fino ad ottenere un panetto morbido e compatto. A quel punto avvolgetelo con della pellicola da cucina e lasciate riposare in frigo per circa 90 minuti.

Intanto preparate la crema di ricotta. Dovrete lavorare la ricotta insieme allo zucchero, all’estratto di vaniglia e alle gocce di cioccolato fino ad amalgamarli bene insieme.

Poi, passato il tempo di attesa, tirate fuori la pasta frolla dal frigorifero e stendetela tenendo operò un pezzetto da parte per la decorazione finale. Quindi rivestite una tortiera da 22 centimetri di diametro, imburrata e infarinata con la base di pasta frolla stesa. Farcitela con la crema di ricotta e decorate con delle strisce di pasta frolla tenuta da parte.

Infornate la c crostata al cacao con ripieno di ricotta in forno statico precedentemente preriscaldato, per circa 40 minuti a 180°. Una volta sfornata, lasciate intiepidire e spolverizzate con zucchero a velo prima di servirla.