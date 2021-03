Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, l’attrice: “Vi spiego perchè è finita”

Diana Del Bufalo torna a parlare della rottura con Paolo Ruffini. L’attrice e il regista toscano sono stati insieme per 5 anni: i motivi della separazione.

Diana Del Bufalo torna sulla rottura con Paolo Ruffini. L’attrice ha affrontato nuovamente l’argomento nel corso della diretta di “Verissimo”: il salotto di Silvia Toffanin, che solitamente ospita personaggi dello spettacolo, è teatro di rivelazioni. In primis l’attrice spiega che ha superato il momento critico: “Dopo 5 anni di unione, ho superato il dolore, ora vivo una fase euforica”. La Del Bufalo sembra ormai essersi rifatta una vita, anche se – spiega – è stato importante vivere quella sofferenza. L’interprete poi continua, parlando di ciò che è stato.

“Una storia importante – sottolinea alla Toffanin – finita per una questione di mancanze”. I due, rispettivamente di 43 e 31 anni, si sono lasciati nel 2019 dopo un momentaneo riavvicinamento. Il post su Instagram della Del Bufalo, al momento della rottura, aveva fatto molto rumore dato che entrambi erano legati anche in ambito lavorativo: hanno collaborato insieme in diversi film e qualche programma televisivo, come il talent show comico “Eccezionale Veramente”.

Diana Del Bufalo: la verità sulla rottura con Paolo Ruffini

Diana, dal canto suo, si sente a posto: “Io non ho sbagliato nulla”, ripete. “Le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”. Effettivamente, in quel famoso post che annunciava la fine del rapporto, si evince una sofferenza notevole per poi fare riferimento al “sesto senso” femminile.

Ora, però, Diana Del Bufalo guarda avanti e a “Verissimo” incoraggia tutte le donne – e più ampiamente coloro che stanno attraversando un periodo difficile in amore – di prendere le decisioni in maniera convinta. Anche se porteranno a una sofferenza, come è successo a lei. Quel dolore le ha permesso di tornare a sorridere successivamente. Anche se cancellare 5 anni di ricordi e momenti insieme, inizialmente, sembrava impossibile.