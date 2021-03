Stefania Orlando dopo il GF Vip svela: “Tommaso Zorzi? Non mi era simpatico”

Stefania Orlando, intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato un curioso retroscena su Tommaso Zorzi prima dell’inizio dell’esperienza al GF Vip.

Stefania Orlando si è classificata al terzo posto della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, trovando numerosi consensi da parte del pubblico del piccolo schermo. Per la conduttrice quest’esperienza ha rappresentato una vera e propria rinascita, facendosi conoscere da una fetta di pubblico che non aveva avuto modo di conoscerla prima.

Una Stefania inedita che è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori, che hanno apprezzato e non poco la sua amicizia con Tommaso Zorzi, che di recente ha rotto il silenzio su Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti. Amicizia che lei stessa non credeva potesse nascere, in quanto prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, spulciando i contenuti pubblicati da lui in rete, non aveva avuto una buona impressione su di lui.

“Con Tommaso è stato un colpo di fulmine e l’unica strategia che ho messo in atto durante il mio percorso è stata quella di affidarmi unicamente al mio istinto” ha esordito la conduttrice sulle pagine del settimanale Chi. “Prima di entrare, devo ammettere, che da quello che avevo visto sui social non mi era nemmeno simpatico. Quando ho avuto la possibilità di poterlo conoscere all’interno della Casa, invece, siamo diventati uno la forza dell’altro e abbiamo iniziato supportarci a vicenda. Ci siamo sempre compensanti, ma nessuno ha intralciato il percorso dell’altro” ha spiegato Stefania Orlando su Tommaso Zorzi. “Onestamente non riesco a capire chi dubita della veridicità del nostro legame. Semplicemente perché la nostra affinità e complicità erano sotto gli occhi di tutti quando e sono convinta che la nostra sinergia abbia infastidito non poche persone“ ha concluso per poi levarsi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Dayane e Maria Teresa.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando delusa da Dayane e Maria Teresa: le sue parole

Il GF Vip però non ha soltanto bellissimi rapporti di amicizia per Stefania Orlando, ma anche numerose incomprensioni. Tra queste, infatti, impossibile citare per la conduttrice il suo rapporto con Dayane Mello e Maria Teresa Ruta, che ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo. Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito la Orlando:

“Dayane, quando eravamo all’interno della Casa, ha sempre dichiarato che la sua vittoria più grande sarebbe stata quella di eliminarmi dal programma lei stessa. Purtroppo, però, quando ne ha avuto l’occasione, ha preferito andare al telefono con Pierpaolo piuttosto che me” ha osservato Stefania, che di recente è stata ospite a Verissimo dove ha ricordato la scomparsa della sua migliore amica. “Per quanto riguarda Maria Teresa, invece, sono rimasta piuttosto dispiaciuta nel vedere alcuni video una volta che il programma è terminato. Nel reality io l’ho sempre difesa, protetta e stimata, ma quando ha abbandonato il gioco è stata livorosa“ ha ammesso.

“Quando è ritornata per il confronto con me e Tommaso, invece, ci ha detto che c’erano dei filmati incriminati. Onestamente ho avuto quasi l’impressione che in qualche modo stesse mettendo le mani avanti per non cadere indietro” ha osservato per poi rivelare cosa pensa della storia nata all’interno del GF Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. “Onestamente credo la loro relazione, qualora non si facciano condizionare da quello che c’è al di fuori di loro due, potrebbe durare per molto tempo. Non posso sbilanciarmi, invece, su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Li ho vissuti davvero poco per potermi esprimere. Si sono dati un bacio casto e puro, ma non è mai successo nulla di indiscreto sotto l’occhio vigile delle telecamere” ha concluso per poi commentare quello che è stato invece il suo percorso all’interno del reality show di successo di canale 5.

“E’ stata un’esperienza davvero totalizzante. Onestamente quando guardi il programma da fuori pensi di aver compreso ogni cosa, ma in realtà quando sei dentro ti accorgi che nulla è come sembra. Avevo sottovalutate un po’ di cose. Lì, nella casa, ho avuto una certa pressione psicologica che a tratti ho trovato devastante. Ma credo che nonostante tutto sia stato un viaggio interiore davvero bello, anche se non posso nascondere che sia stato anche lungo e molto difficile. Però in questi mesi ho scoperto molte cose di me che non avevo mai preso in considerazione” ha ammesso.

Da oggi in edicola su “Chi” ♥️ pic.twitter.com/dgn5IDw0sO — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 10, 2021

Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip si è raccontata come non mai e sicuramente durante il corso di questi mesi sentiremo nuovamente parlare con lei, visto che in pentola sembrano bollire alcuni progetti proprio con Tommaso Zorzi.