Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi svela: “Ci eravamo persi senza un motivo”

Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi si sono risentiti dopo il GF Vip e lui ha raccontato che cosa si sono detti.

Elettra Lamborghini, dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno al Festival di Sanremo con la sua Musica e il resto scompare, è pronta a ritornare sul piccolo schermo degli italiani, ma questa volta in una veste del tutto inedita. Quale? Quella di opinionista!

Come già annunciato, la cantante, in coppia con Iva Zanicchi, ricoprirà il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ereditando le serate occupate dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove durante il corso di quest’esperienza è stata citata più volte da Tommaso Zorzi. Il motivo? Secondo quanto dichiarato dal vincitore di Signorini, che ha tirato le somme del reality show di canale 5, loro erano molto amici ma di punto in bianco si sarebbero allontanati.

Ora a distanza di mesi, l’influencer è tornato a parlare della Lamborghini e ai microfoni di Casa Chi ha rivelato che dopo la fine della sua esperienza al reality show di canale 5 i due hanno avuto modo di sentirsi e di poter chiarire il motivo per cui avevano smesso di frequentarsi.

“Da quando sono uscito dalla casa più spiata d’Italia, ho ricevuto tantissime telefonate” ha spiegato Tommaso Zorzi su Elettra Lamborghini. “Tra queste c’era anche la sua. Io e lei ci siamo persi di vista senza alcuno specifico motivo, ma voglio cogliere l’occasione per farle il mio in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Io, invece, mi fermo un attimo” ha concluso l’influencer per poi rivelare che oltre alla telefonata con la Lamborghini c’è stata anche quella con Aurora Ramazzotti, sua più cara amica con la quale aveva litigato qualche tempo fa.

Tommaso Zorzi dopo il GF Vip: pace fatta con Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi, nel corso della sua ospitata a Casa Chi, oltre a parlare del suo rapporto con Elettra Lamborghini, ha dichiarato di essere riuscito a riappacificarsi con la sua Aurora Ramazzotti. I due hanno avuto modo di chiarirsi privatamente, anche se lui ha sempre sperato in una sua sorpresa durante l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini.

“Dopo la fine della mia partecipazione al reality, sono contento, oltre che per la vittoria, anche perché sono riuscito a ritrovare la mia unica e vera amica Aurora Ramazzotti“ ha esordito Tommaso, che di recente ha smentito la sua collaborazione con Maria De Filippi. “Lei e sua madre Michelle Hunziker per me sono una vera e propria famiglia. Michelle, tra l’altro, è stata la prima persona con cui ho fatto coming out“ ha ammesso per la prima volta Zorzi.

O no?! La veritá fa maleeee ajajajaaj solo perché c’ero io 😂 si fa per rideeee ovviamenteee mi conoscete❤️❤️tanto love ❤️ #Sanremo2021 e comunque io sono #TeamOriettah #IostoconOriettah 😂❤️ pic.twitter.com/OuOW8XqUtt — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 6, 2021

Tommaso Zorzi ed Aurora Ramazzotti hanno fatto pace e lui, dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, è anche riuscito a ritrovare Elettra Lamborghini con cui si era un po’allontanato.