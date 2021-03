Non tutti sono a conoscenza dell’utilità del sapone di Marsiglia un vero e proprio alleato in casa. Scopri come pulire casa con il sapone di Marsiglia.

Per la pulizia della casa non è necessario avere troppi detergenti è importante prestare la giusta attenzione senza generalizzare, non tutti i detersivi sono adatti a mobili, pavimenti e superfici.

Il Sapone di Marsiglia è un detersivo classico utilizzato già dalle nostre nonne, ma non tutti sanno che è un alleato in casa non solo per lavare il bucato ma anche per la pulizia di tutta la casa. Non solo è molto pratico, ma anche molto economico ed ecologico. In passato esisteva solo il sapone di Marsiglia solido adesso è possibile acquistarlo anche liquido o farlo semplicemente a casa. Scopriamo come utilizzare il sapone di Marsiglia per pulire casa.

Il sapone di Marsiglia è ideale per pulire casa: scopri in che modo

Il sapone di Marsiglia si utilizza tantissimo per lavare in bucato, in passato per il lavaggio a mano, ma con l’avvento della lavatrice in molti utilizzano la versione liquida o lo preparano a casa partendo dalle scaglie del sapone solido di Marsiglia. Oggi più che mai si pone molta attenzione alla scelta dei detersivi non solo per rispettare le superfici ma anche l’ambiente, visto che il più delle volte hanno formulazioni aggressive che possono inquinare e non solo.

Quindi cerchiamo di capire come utilizzare il sapone di Marsiglia per pulire casa, ma ricordate di utilizzare un prodotto 100% naturale così da non inquinare e proteggere le superfici.

1-Lavare le stoviglie. Basta mettere in una bottiglia in plastica, magari proprio quella del detersivo le scaglie del sapone solido di Marsiglia in una bacinella con acqua bollente, fatelo sciogliere bene e unite un cucchiaio d’olio d’oliva e 10 gocce di olio essenziale al limone. Agitate energicamente e trasferitene un pò in una bacinella con acqua calda e procedete al lavaggio delle stoviglie. Fate attenzione quando lavate i piatti, segui qualche piccolo consiglio.

2-Lavare il bucato. Uso molto comune, spesso si preferisce il sapone di Marsiglia per lavare il bucato, non solo è efficace contro lo sporco ostinato ma lascia anche un bel profumo al bucato. Prendete un asciugamano di spugna e bagnate un pò poi strofinate energicamente con il sapone solido di Marsiglia e mettete in lavatrice insieme al bucato da lavare, ricordate di unire un pò di bicarbonato di sodio così da igienizzare bene il bucato. Se non preferite utilizzare il sapone solido o potete procedere come consigliato sopra preparando il sapone liquido.

3-Pulire i pavimenti. Ideale per lavare bene i pavimenti in cotto e marmo, basta diluirlo in acqua calda e procedete al lavaggio.

4-Eliminare il cattivo odori dalle scarpe. Capita a tutti di ritrovarsi con scarpe che emanano un cattivo odore, i motivi possono essere diversi. Strofinate il sapone sulle scarpe, si fa riferimento a tessuti che si possono lavare, scarpe come sneakers, poi fatele asciugare per bene all’aria.

5-Igienizzare il bagno. Rimuovete lo sporco e igienizzate i sanitari. Basta mettere in una bacinella un pò di bicarbonato di sodio e un pò di scaglie di sapone di Marsiglia. Versate acqua bollente e aggiungete del succo di limone. Immergete la spugna e procedete al lavaggio per bene di tutti i sanitari.

6-Sgrassatore universale. Mettete in una bottiglia con lo spray unite un pò di scaglie di sapone di Marsiglia in scaglie, poi acqua bollente e poche gocce di olio essenziale al limone. Agitate e vaporizzate sulla zona interessata, potete pulire piastrelle, piano da lavoro e piano cottura.