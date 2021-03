Reese’s Cheesecake: trionfo di gusto e leggerezza da provare assolutamente!

Reese’s Cheesecake, un dolce ispirato ad un famosissimo snack americano a base di burro di arachidi. Scopriamo come prepararla in una versione golosamente fit.

La Reese’s Cheesecake è un dolce ispirato al celebre snack americano a base di burro di arachidi e cioccolato. La food blogger arianna.fit_life che la presenta in modo appassionante:

“…due strati di cioccolato al latte, un ripieno cremoso al burro di arachidi, e una forma perfetta, si uniscono,e danno vita al gusto più incredibile di sempre, quello del Reese’s peanut butter cup.

Debuttò nel lontano 1928,e tutt’ora rimane lo snack Americano più celebre in assoluto, amato globalmente da quasi un secolo.

…tre consistenze perfette che si intrecciano sciogliendosi sotto al palato…

una base croccante, uno strato cremoso e irresistibile , e una morbida ganache in superficie…

La mia REESES’S CHEESECAKE custodisce tutto il sapore originale, in una versione più SANA e LEGGERA”

Reese’s Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta

Dopo aver scoperto le origini di questo dolce, siete pronti a mettervi all’opera? Preparerete un dolce goloso ma ‘fit’ perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata per una pausa piacevole ma senza troppi sensi di colpa perché:

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

A RIDOTTO CONTENUTO DI GRASSI E CARBOIDRATI

PROTEICA

ADATTABILE PER SENZA GLUTINE

Lo strato croccante e la farcitura cremosa delizieranno il palato in modo unico e di certo, non potrete accontentarvi di una semplice fetta. Come afferma la stessa arianna.fit_life:

“Con questa ho decisamente toccato il cielo con un dito…è pazzesca…e ora amanti del burro di arachidi venite a me…!”

Scopriamo come prepararla!

Gli ingredienti ed il procedimento

“-trita finemente 50g di frollini extra dark proteici (o quelli che preferisci anche #glutenfree *) e aggiungi latte vegetale qb. per una consistenza “sabbia bagnata”

-compatta la base in uno stampo a cerniera (10-12cmø) e riponi in freezer.

-porta sul fuoco •50ml di latte vegetale e sciogli all’interno •1 foglio di gelatina alimentare

-lascia raffreddare e unisci •90g di panna vegetale montata non zuccherata ,•40g di philadelphiaitalia ACTIVE, •15g di protein spread cioccolato e nocciole e 20g di burro d’arachidi vellutato

-mescola bene il composto e versa sulla base ormai fredda.

-lascia in frigo 3/4h

-fondi in a fiamma dolce •10g di cioccolato al latte, •15ml di panna vegetale e •5g di burro d’arachidi, versa la ganache sulla torta e lascia rapprendere in frigo per circa 1h

infine assapora questo dessert godurioso…”

