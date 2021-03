Scopri come avere le scarpe sempre pulite e profumate con rimedi naturali ed efficaci. Talvolta bastano piccoli e semplici accorgimenti.

Spesso accade di aprire la scarpiera e sentire un cattivo odore dalle scarpe, è capitato a tutti. Nulla di preoccupante basta porre la giusta attenzione per evitare di andare incontro a questo problema. Basta seguire delle piccole accortezze per risolvere il problema, purtroppo si pone maggiore attenzione alla pulizia esterna e non a quella interna. Se desiderate avere sempre le scarpe pulite ma anche profumate basta utilizzare dei prodotti naturali ed efficaci. Scopri come avere le scarpe sempre pulite e profumate!

Come avere le scarpe sempre pulite e profumate: ecco il trucco

Come accade per i piedi, anche le scarpe possono emanare un cattivo odore, le cause possono essere diverse. Uno dei più comuni è la formazione di batteri all’interno delle scarpe dove hanno trovato terreno fertile per proliferarsi, sicuramente anche la scarsa igiene dei piedi e delle scarpe va ad influenzare negativamente. Sarebbe buona abitudine pulire regolarmente le scarpe ma anche i piedi, se indossate le scarpe con piedi sudati o che puzzano sicuramente il cattivo odore si trasferirà nelle scarpe. Ma il trucco per avere scarpe sempre pulite e profumate è evitare la formazione di cattivi odori, attraverso la pulizia delle scarpe e non solo. Ecco gli step da seguire.

1-Non indossare sempre le scarpe. Se siete in casa non è necessario averle, togliete e indossate le pantofole. In questo modo non solo fate respirare i piedi che sono stati chiusi per troppo nelle scarpe. Inoltre evitate di trasferire in casa lo sporco presente sotto le scuole delle scarpe, scopri perchè dovrebbe essere buona abitudine indossare le pantofole.

2-Riporle subito nella scarpiera. Abitudine sbagliata perchè dopo diverse ore è necessario lasciare respirare la scarpa in particolar modo se è sudata.

3-Pulirle sempre. Non solo dovreste pulire frequentemente l’esterno delle scarpe ma anche l’interno. Provate a mettere un pò di bicarbonato di sodio all’interno in questo modo eliminerete i cattivi odori, basta un cucchiaino e distribuite bene e lasciate agire per diverse ore o per tutta la notte. In alternativa ve benissimo anche il borotalco, il classico rimedio delle nonne, procedete allo stesso modo del bicarbonato. Se le scarpe sono di un materiale lavabile, ecco come procedere.

4-Usare le suolette. Magari in questo modo potete lavare spesso le suolette e rimediare sicuramente.

5-Scegliere scarpe di qualità. Sicuramente le scarpe realizzate con materiale traspirante eviterà la formazione di batteri perchè permetterà la giusta traspirazione e quindi non si formerà il terreno fertile per batteri.

6-Lavare i piedi. Lavare sempre e spesso i piedi con detergenti naturali, inoltre indossate sempre calze o calzini traspiranti, quindi in cotone. Inoltre ricordate che potreste andare incontro a problemi, quindi l’igiene è fondamentale.

Adesso si che le vostre scarpe non puzzeranno più.