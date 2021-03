Elodie sbotta sui social contro gli haters: “Sacco di stron*i frustrati”

Elodie Di Patrizi si scaglia contro gli haters che la stanno criticando per un provino per X Factor del 2008: “Sacco di stron*i frustrati”.

Elodie Di Patrizi risponde agli haters che, sotto il video del provino fatto nel 2008 per X Factor, la stanno criticando. La cantante non ci sta e, con una serie di storie pubblicate sui suo profilo Instagram, risponde per le rime a chi, a distanza di anni, a chi la sta criticando per un provino fatto quando aveva solo 18 anni.

Elodie sta vivendo un momento sereno sia professionalmente che sentimentalmente. Reduce dal successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo 2021 dove ha dimostrato di non essere solo una cantante, ma una vera performer, capace di ballare e d’incantare il pubblico con la sincerità delle sue parole, è finita nel mirino degli haters a cui ha deciso di rispondere per le rime.

Elodie Di Patrizi, sfogo contro gli haters: “Avevo 18 anni, che tristezza”

Elodie, dopo la partecipazione ad Amici, non si è più fermata portando a casa importanti successi e riconoscimenti. Sul palco del Festival di Sanremo dove è salita come coconduttrice accanto ad Amadeus e Fiorello dopo aver partecipato due volte come cantante in gara nel 2017 e nel 2020, ha dimostrato di essere una vera artista. Qualcuno, però, l’ha criticata ricordando il provino fatto nel 2008 per X Factor. La cantante, così, si è sfogata sui social.

“Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X Factor – racconta la cantante su Instagram.-. Ho letto un po’ di commenti, del tipo: ‘Una piccola trans’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: ‘Si vede che si è rifatta tutta’. No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse i ca.. vostri?. Poi hanno criticato i vestiti, ma non avevo una lira, e ho messo un pantalone e una maglietta… tutto questo per dire che ci sono un sacco di stronzi frustrati che commentano così una ragazzina di 18 anni…che tristezza infinita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curiosità (@curiosita_tv)

I fan hanno apprezzato le parole di Elodie e il modo con cui ha zittito gli haters.