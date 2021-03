Scopri alcune idee divertenti, eleganti e geniali per celebrare il primo anniversario importante, i 25 anni di matrimonio alias nozze d’argento.

C’è chi ama farlo con una semplice cena in famiglia e chi invece vuole riorganizzare proprio tutto, dalla cerimonia al ricevimento.

Le nozze d’argento sono così, ogni coppia le vive a suo modo e le celebra a suo modo ma, sempre e comunque, bisogna festeggiare. Come non celebrare ben 25 anni di vita condivisa?

A prescindere dunque dallo stile che si sceglierà, ecco cinque punti fermi da cui partire per celebrare le nozze d’argento.

Come festeggiare le nozze d’argento

Per festeggiare sl meglio le nozze d’argento cinque sono a nostro parere i punti fermi da cui partire.

Vediamoli insieme così da garantirci un inizio con il piede giusto.

Rinnovare i voti – La tradizione vuole che la coppia rinnovi le promesse indossando le fedi in argento. Alcuni però non amano l’idea di ripetere la grande cerimonia e cosi optano per un semplice festeggiamento o, comunque, per una cerimonia intima, rapida e sobria. A voi la scelta.

Stessa location – Molti amano l’effetto revival e scelgono di festeggiare là dove hanno celebrato le prime nozze. Un vero e proprio ideale nostalgico che però non a tutti piace: chi del resto guardandosi indietro non avrebbe voluto magari cambiare qualche dettaglio? Be’ questa è l’occasione, senza contare che 25 anni dopo i gusti potrebbero essere diversi.

Bomboniere – Il classino vuole la bomboniera in argento ma c’è ance chi opta per bomboniere solidali, un modo per far sì che il festeggiamento non riguardi solo gli sposi e le loro famiglie.

Partecipazioni – Il colore dovrà esser in linea conquello scelto per l’evento. No, non deve esser per forza l’argento ma si consiglia comunque la scelta di tinte neutre, eleganti per eccellenza: tortora, grigio o crema andranno benissimo. Accompagnare gli inviti con una frase e magari anche una foto che ricordi il percorso condiviso in 25 anni di matrimonio renderà l’invito ancor più speciale.

Addobbi – C’è chi ama lo sfarzo e chi invece preferisce puntare sulla semplicità. Imprescindibili sono comunque centrotavola, segnaposto e un tableau che dovranno seguire una linea comune a quella delle partecipazioni per stile e colore: l’armonia è sempre un sinonimo di eleganza.

Questi sono senza dubbio i punti fermi da cui partire per il festeggiamento delle nozze d’argento. Tanti altri sono i dettagli a cui si può pensare per rendere l’evento ancor più speciale e personale ma questo sarà naturalmente a discrezione degli sposi.