Bomboniere solidali, la scelta per chi per il proprio matrimonio desidera un cadeau che non faccia felici solo gli ospiti ma anche chi ha più bisogno.

Nella scelta delle bomboniere qualsiasi coppia di sposi si ingegna affinché il dono possa esser gradito ai propri ospiti e, al tempo stesso, rispecchiare la loro personalità.

C’è però chi cerca qualcosa di più, un extra rispetto al tipico cadeau de mariage che sappia renda il ricordo del matrimonio ancora più speciale. Una bomboniera che renda felice non solo chi la dona e chi la riceve ma anche qualcun altro, i “meno fortunati” per così dire poiché stiamo parlando delle così dette bomboniere solidali.

Diverse associazioni di beneficenza, più o meno note, propongono ai futuri sposi (ma non solo) delle loro bomboniere: pergamene, sacchetti scatoline, tutto il necessario per contenere i confetti e ringraziare gli ospiti facendo al contempo una donazione all’associazione prescelta.

I soldi spesi saranno allora un investimento a scopo di beneficenza, un modo per dare un significato ancor più speciale a parte del budget investito per le nozze.

Vediamo alcune alternative proposte dalle associazioni più famose.

Bomboniere solidali: le migliori proposte Unicef e non solo

Sono estremamente numerose le associazioni che propongono le loro bomboniere solidali, alcune meno note e altre più popolari.

Qui sotto ne troverete alcuni esempi, proposte di gruppi famosissimi come Unicef, Lega del filo d’oro, WWF, Emergency, Save the Children e altri ancora.

L’idea potrebbe esser ottima anche per i classici sacchetti, quelli che solitamente si fanno in gran quantità per portarli a colleghi e, più in generale, a tutti coloro che non prenderanno parte al vero e proprio ricevimento. Spesso per tale scopo si ricorre anche alle bomboniere fai da te ma l’idea solidale potrebbe esser altrettanto low cost ma ben più soddisfacente.

Ogni gruppo propone infatti sia scatole che sacchetti, dando una scelta non ampia ma quantomeno completa: non sono infatti chissà quanto numerose le varianti disponibili ma due o tre se ne possono sempre trovare.

Se dunque la coppia sarà disposta a rinunciare ad un po’ di estro creativo e personalizzazione per fare un gesto a fin di bene ecco alcune tra le opzioni che potranno esser valutate.