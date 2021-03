Come copiare lo stile tutto classe ed eleganza del direttore d’orchestra Beatrice Venezi

By

Diventata volto noto al grande pubblico grazie al Festival di Sanremo, Beatrice Venezi è un direttore d’orchestra conosciuto in tutto il mondo: scopriamo come copiare il suo stile tutto classe ed eleganza.

Conosciutissima all’estero è finalmente entrata anche nella mente e nel cuore degli italiani grazie alla sua recente partecipazione al Festival di Sanremo, stiamo parlando della direttrice o come lei preferisce definirsi, direttore d’orchestra Beatrice Venezi.

Ha compiuto 31 anni solo pochi giorni fa, proprio mentre esordiva sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo affiancando Amadeus che l’ha scelta sia come giudice di AmaSanremo che come primadonna della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 per proclamare il vincitore delle Nuove Proposte.

E non è un caso, visto che Beatrice Venezi nel 2017 è stata segnalata dal Corriere della Sera fra le 50 donne più creative dell’anno mentre nel 2018 Forbes l’ha inserita fra i 100 leader del futuro under 30. Scopriamo allora come copiare lo stile tutto classe ed eleganza di questo splendido direttore d’orchestra.

Come copiare lo stile del direttore d’orchestra Beatrice Venezi

Bionda e con gli occhi verdi, Beatrice Venezi oltre che essere di bell’aspetto, all’età di soli 31 anni è già un direttore d’orchestra affermato e tra i più giovani al mondo.

L’abbiamo vista affiancare Amadeus nella 71esima edizione del Festival di Sanremo con due abiti splendidi a firma di Giorgio Armani, uno color magenta, l’altro oro e a incorniciarle il volto gioielli di Bulgari.

Scopriamo i due vestiti e come poter copiare questo look super chic.

Beatrice Venezi in abito color magenta e paillettes blu, verde e nero

È scesa dalle scale del teatro Ariston di Sanremo con un abito rosso magenta, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, incantando letteralmente il pubblico a casa, visto che la platea era vuota a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.

Targato Giorgio Armani questo lungo abito rosso, strapless ovvero senza spalline, in organza di seta, è tempestato nel bustier di paillettes e cristalli di color blu, verde e nero. La Venezi è apparsa molto chic sfoggiando anche dei preziosi gioielli di Bulgari: bracciale e orecchini di brillanti.

Se state cercando un abito da cerimonia che può vagamente ricordare questo stile abbiamo trovato un vestito decisamente elegante sempre di Armani collezioni su Yoox al costo di 440,00 euro, con un taglio simile a quello indossato da Beatrice Venezi al Festival di Sanremo ma senza il bustier di paillettes e cristalli, nella foto a sinistra.

Di tutt’altro tenore e anche dal costo decisamente molto più low cost è invece quello a destra a firma di Shi 4 che potete trovare sempre su Yoox al costo di 159,00 euro.

Beatrice Venezi in oro

E ora scopriamo il secondo outfit di Beatrice Venezi, splendida nel cambio d’abito color oro con dettagli lamé sempre a firma Giorgio Armani. Anche in questo caso un abito lungo, ma con la gonna a ruota in tulle e spalline sottili. Il bustier appare di color oro con filo lamé mentre la gonna presenta delle strisce orizzontali.

Anche qui la Venezi risplende in tutto il suo splendore, vediamo allora come poter copiare questo outfit super chic.

A sinistra un modello scovato su Yook a firma Babylon color oro al costo di 289,00 euro. Mentre a destra su Asos un modello con paillettes e spalline sottili, più economico al costo di 166,35 euro, visto che presenta uno sconto.

E a voi quale outfit di Beatrice Venezi è piaciuto di più?