Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbero tagliato ogni rapporto: il retroscena.

Giulia Salemi aveva iniziato la sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini affermando di essere molto amica di Tommaso Zorzi. Di tutt’altra opinione invece è stato lui, affermando in svariate occasioni che tra loro non è mai esistito questo forte legame.

Una volta terminato il reality show di canale 5, in molti si aspettavano che i due chiarissero ogni tipo di incomprensione, alimentate forse delle dinamiche del programma, ma invece la realtà sembrerebbe essere ancora più complimenti perché secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta a Ogni Mattina le cose tra i due non sarebbero affatto migliorare, ma tutt’altro. Tanto che l’influencer non avrebbe nemmeno salutato la Salemi nel backstage di Verissimo.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono ai ferri corti ed ecco che cosa ha raccontato l’esperto di gossip di Adriana Volpe in merito a questa vicenda.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, lei prova a salutarlo: lui la evita

Tommaso Zorzi, secondo quanto rivelato da Pirrotta, quando Giulia Salemi avrebbe provato a salutarlo nel dietro le quinte di Verissimo, dove l’ha etichettata come una persona falsa.

“Quando si sono incontrati negli studi di Verissimo, lei avrebbe provato a salutarlo, ma lui ha girato la faccia dall’altra parte“ racconta l’esperto di gossip. “E’ scappato via come un gatto in tangenziale, di lei non vuole saperne nulla“ ha aggiunto. “I loro rapporti ormai sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Nemmeno un saluto” ha concluso, rendendo chiaro che tra i due influencer non sembra esserci alcun punto di incontro.

Sembrerebbero dunque lontani i tempi in cui Tommaso Zorzi e Giulia Salemi erano amici, visto che sembrerebbero nemmeno volersi più salutare.

Sul web, ovviamente, non sono mancate le repliche dei fan e c’è chi difende Tommaso Zorzi giudicandolo una persona coerente, visto che ha sempre mantenuto il punto che aveva all’interno della casa più spiata d’Italia, e c’è invece chi difende Giulia Salemi, ritenendola una ragazza educata e che si era semplicemente limitata a fare un gesto di rispetto nei suoi confronti.