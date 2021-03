Fedez e Francesca Michielin, spoiler della canzone: c’entra la Ferragni

Fedez, ospite a Radio 2, ha svelato la verità che si cela dietro lo spoiler della canzone con Francesca Michielin prima del Festival di Sanremo.

Fedez è stato uno dei protagonisti, in coppia con Francesca Michielin, dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Prima che l’evento avesse inizio però, il rapper è stato al centro della polemica in quanto a poche settimane dalla presentazione del brano ha pubblicato, per sbaglio, una piccola anteprima di 6 secondi di Chiamami per nome.

Questo gesto, come i più informati ricorderanno bene, gli stava quasi per costare la squalifica, ma fortunatamente il regolamento della gara canora prevede che se viene fatta ascoltare soltanto una minima parte, che non corrisponda al 30% del brano, non viene considerato un’anteprima del brano e quindi non avviene nessuna squalifica. A distanza di settimane da quel momento, il rapper, ai microfoni di Radio 2, ha raccontato cosa c’è dietro quel gesto.

Fedez ha raccontato la verità sullo spoiler del brano di Sanremo, menzionando anche sua moglie Chiara Ferragni. In quanto il gesto sarebbe partito a causa della fretta e l’ansia che lei gli avrebbe trasmesso poco prima della pubblicazione della clip su Instgram in cui si ascolta l’anteprima del brano, Chiamami per nome.

Francesca Michielin e Fedez. Lui: “Le cose sono andate così”

Fedez ha raccontato che aveva intenzione di pubblicare su Instagram un momento della registrazione del brano e Chiara Ferragni gli aveva suggerito di concentrarsi sulla parte in cui si vedeva il piccolo Leone Lucia apprezzare il brano in questione.

Così il rapper, che si è commosso al Festival di Sanremo, stava lavorando all’editing del video ma la bionda influencer gli avrebbe messo fretta in quanto erano in ritardo e avrebbero dovuto recarsi dai genitori di lei. Così lui, preso dall’ansia, ha lavorato distrattamente al video non facendo caso a ciò che si sentiva dopo l’inquadratura di suo figlio, ovvero l’anteprima del pezzo.

“Non sto dando la colpa a Chiara, ma sto raccontando come sono andate le cose” ha spiegato Fedez divertito. “Quando mi sono accorto che avevo caricato il brano ero in ascensore e non prendeva la linea. E’ passato un solo minuto dalla pubblicazione della stories ed è successo il finimondo” ha concluso imbarazzato.

“Certo, adesso è colpa mia” ha commentato la Ferragni sotto al video che mostra suo marito raccontare la sua versione dei fatti, video che trovate in fondo all’articolo, ma ora poco importa. Fortunatamente né lui né Francesca Michielin sono stati squalificati dal Festival di Sanremo e si stanno godendo il successo del loro brano.

Fedez dopo Sanremo ha raccontato la verità su quanto accaduto con l’anteprima del suo brano, Chiamami per nome, che nonostante non abbia vinto il Festival di Sanremo si è rivelato essere un vero e proprio successo posizionandosi al primo posto dei brani più venduti del momento. Un altro successo del rapper in coppia con la sua compagna artistica Francesca Michielin.