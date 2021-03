Fedez si commuove a Sanremo: Chiara Ferragni svela un retroscena

Fedez si è commosso dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo. Chiara Ferragni ha svelato un retroscena su Instagram.

Fedez questa sera ha fatto il suo debutto con Francesca Michielin con il brano con Chiamami per nome. Come anticipato, questo per il rapper è stata la prima volta che si è esibito in gara al Festival di Sanremo e la sua esibizione ha convinto tutto il popolo della rete che lo ha elogiato per il brano presentato alla manifestazione musicale più amata di sempre.

Il rapper sul palco ha portato ancora una volta se stesso e le sue emozioni, non riuscendo a trattenere, una volta finita l’esecuzione del brano, tutta la gioia e la soddisfazione provati in quegli istanti commuovendosi. Un gesto sicuramente nobile, ma non del tutto inaspettato dai suoi fedeli sostenitori che ormai hanno imparato a conoscere e sanno bene che sotto i tanti tatuaggi c’è il cuore di un uomo dolce e sensibile, che non ha paura di mostrare pubblicamente i suoi sentimenti.

Fedez si è commosso al Festival di Sanremo e per l’occasione sua moglie Chiara Ferragni ha rivelato su Instagram un retroscena riguardante il loro piccolo Leone Lucia e il brano presentato con Francesca Michielin.

Chiara Ferragni racconta un retroscena sul brano di Fedez e Francesca Michielin

Chiara Ferragni, dopo aver visto orgogliosa l’esibizione di suo marito Fedez, che ancora una volta ha avuto la meglio sul Codacons, ha rivelato che il piccole Leone Lucia, che ovviamente ha avuto modo di poter ascoltare il brano proposto molto prima dell’esibizione di questa sera, non aveva capito che ad accompagnare il suo papà ci fosse Francesca Michielin.

Il motivo? Leone, che è già una star sul web, era convinto che a cantare fosse la sua mamma e soltanto stasera si è reso conto di come stanno le cose. La tenerezza del figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha emozionato ancora di più il pubblico del piccolo schermo e della rete, che non possono fare altro che ammirare la bellissima famiglia che sono e di quanto amore riescono a trasmettere anche attraverso uno schermo.

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo sono riusciti a conquistare il pubblico con la loro Chiamami per nome e c’è già chi grida alla vittoria. Sarà la loro la canzone vincitrice di quest’anno?