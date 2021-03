Grande attesa per la presenza di Achille Lauro a Sanremo 2021. Nell’attesa i fan del cantante sono esplosi su Twitter. Vediamo insieme di più.

E’ stato molto atteso e finalmente è entrato in scena. Achille Lauro arriva come super ospite al Festival di Sanremo 2021 e lo fa in punta di piedi, dopo essere stato presentato da Fiorello e Amadeus. Esordisce con un discorso e un videoclip realizzato ad hoc e poi appare: un outfit eccentrico, come siamo abituati a vederlo, un make up dalle tonalità del blu con tanto di capelli con frangia blu e unghie lunghe del medesimo colore (in perfetto contrasto cromatico con Arisa).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rairadio2 (@rairadio2)

I fan su twitter sono subito esplosi per l’esibizione di Achille. Prima ancora del suo ingresso sul palco, già l’hype era alle stelle. Vediamo insieme qualche tweet.

Achille Lauro a Sanremo2021: Twitter esplode

“Distante. Scostante. Alieno. Trafitto”, esordisce così Achille Lauro nella sua prima apparizione a questo Festival di Sanremo da grande ospite.

C’è chi lo paragona a Bowie, chi a Renato Zero e chi fa il parallelismo con Loredana Bertè. Ma quello che emerge è la teatralità del personaggio impersonificato da Achille. Dopo aver stupito con Rolls Royce e Me ne frego e soprattutto con le sue performance sempre sopra le righe ed estremamente costruite nelle due precedenti edizioni, il musicista torna all’Ariston come ospite fisso. Regalerà cinque quadri, rappresentazioni top secret che suscitano grande curiosità. Il rapper, però, anticipa qualcosa in una lettera inviata in una nota stampa. intanto vediamo qualche reazione a caldo di Twitter.

LAURO LAURO LAURO #Sanremo2021 — BlOrEina| Zayn is back (@Mood46812163) March 2, 2021