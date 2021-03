Cardigan primaverili, il capo d’abbigliamento passe-partout che oggi possiamo trovare lungo così come cropped, over così come aderente: scopri allora i modelli più glamour e come sfruttarli al meglio.

Lo si può tenere in borsa e indossare all’occorrenza oppure sfoggiarlo la mattina quando si esce per andare a lavoro e fa un po’ più freddo del dovuto.

Il cardigan è un vero e proprio jolly del guardaroba. Il capo da avere a portata di mano in tutte le stagioni: se fa freddo è perfetto per uno strato in più di calore, se fa caldo va benissimo come supporto in caso di improvvisi sbalzi di temperatura.

Ecco perché anche in questa primavera 2021 il cardigan andrà per la maggiore e noi fashion addicted abbiamo diverse alternative tra cui scegliere. La moda infatti ci propone tanti modelli: oggi li scopriamo insieme.

Cardigan primavera, modelli e look consigliati

Li potete portare aperti, con sotto magliette, top, canottiere, ma anche chiusi e persino a pelle, come dei veri e proprio vestiti.

Scopriamo insieme allora i modelli di tendenza tra cui scegliere e poi inizia a ponderare i nostri acquisti, scegliendo ovviamente i modelli più adatti in base al vostro fisico.

Oversize – Il cardigan comodo per eccellenza, quello che in inverno ci conquista con le grandi trecce e i tessuti vaporosi, permane ora anche nella bella stagione. Si prestano molto bene a essere usati per realizzare look a strati, smart e comodissimi, quelli he ci vogliono per le mezze stagioni (sì, esistono ancora).

Lungo – Possono avere lunghezza variabile, da mezza coscia in giù, fino ai piedi. Vi consigliamo di puntare su nuance pastello: di gran tendenza l’abbinamento tra toni del lilla e verde menta. Senza dubbio la scelta più pratica per un cardigan da indossare all’ultimo minuto.

Cropped– Possono finire già sotto il seno oppure spingersi sino all’ombelico, in ogni caso sono una vera e propria scelta glamour. Si va dai modelli semplici e basic, a coste o lisci, in colori classici a quelli più elaborati con trecce, maniche a palloncino e bottoni importanti.

Decorato – Possono essere le classiche righe ma anche stampe animalier o decori geometri. Di gran moda saranno anche i cardigan colorati con stampe a quadretti, come la stampa Vichy.

Elegante – Sono il vero e proprio asso nella manica, perfetti per donare un’allure sofisticata e bon ton al proprio outfit con grande semplicità. Spesso sono arricchiti da inserzioni preziose, come pietre o perle, altre volte si pregiano di maniche a palloncino (già proprio quelle tanto di moda negli ultimi tempi) o di maxi bottoni. Il nero è naturalmente il colore più diffuso in tali circostanze ma le tonalità pastello e quelle molto chiare e delicate potranno dare eguali soddisfazioni.