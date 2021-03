Il Commissario Montalbano, Zingaretti verso l’addio: “Potrebbe finire”

Il Commissario Montalbano torna stasera su Raiuno con “Il Metodo Catalanotti”, ultimo episodio della fiction che potrebbe terminare dopo 37 episodi e oltre vent’anni di successo.

Il Commissario Montalbano va in onda stasera, a partire dalle 21.20 con l’ultimo episodio – a livello televisivo – della fortunata serie. C’è già l’atmosfera dei saluti attorno a Vigata, perché “Il metodo Catalanotti”, 37esimo caso per il Commissario più celebre d’Italia, potrebbe rappresentare il finale dell’epopea televisiva targata Camilleri.

I romanzi del compianto scrittore hanno sempre animato (anche) le serate degli italiani: continueranno a farlo, malgrado la dipartita dell’intramontabile autore siciliano, ma solo in forma scritta. Rai Fiction, infatti, potrebbe chiudere – con l’episodio in onda stasera – la produzione di Montalbano. La volontà arriva dopo oltre vent’anni di girato, complici anche le morti di Alberto Sironi (regista di cui Zingaretti ha fatto le veci in questi ultimi slot della collana seriale) e lo scenografo Luciano Ricceri. Oltre all’attore Marcello Perracchio, altro interprete storico, che ha vestito i panni del Dottor Pasquano.

Montalbano, Zingaretti: “Potrebbe essere un addio”

“Molti amici sono andati via – ammette Zingaretti – e non so se me la sento di tornare sul con questa tristezza in fondo al cuore”, la volontà di mettere un punto arriva dal protagonista stesso che, però, assicura: “Questo Montalbano sarà uno dei più belli perché il Commissario verrà travolto dai sentimenti”. Grande attesa anche per Greta Scarano, protagonista femminile accanto a Sonia Bergamasco, in quest’ultima puntata: proprio lei farà perdere la testa al Commissario.

Restano le incognite sul futuro: “Mancherebbero ancora due episodi, “Il cuoco dell’Alcyon” e “Riccardino”. È come se ci mancassero due esami alla Laurea e, forse, anche per rispetto di coloro che non ci sono più, dovremmo chiudere in bellezza questa lunga cavalcata”. Insomma, questo è l’ultimo episodio di Montalbano. In televisione. C’è ancora uno spiraglio per poter auspicare la messa in scena degli ultimi due romanzi, ma l’ultima parola spetta a Rai Fiction e soprattutto ai protagonisti di quella che, a tutti gli effetti, dopo 37 episodi, è una saga: “Dovete vedere tutto come se si trattasse di un addio”, Zingaretti ha già messo le mani avanti, ma con Montalbano mai dire mai.