8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: le iniziative della politica

8 marzo, molteplici le iniziative per la Giornata Internazionale della Donna. Le istituzioni del nostro Paese si interrogano, attraverso varie forme di interazione, sulla situazione di genere e in merito al gender gap radicato nelle pieghe e nelle piaghe sociali di questo Paese.

Ripartiamo dalle donne. Questo sembra essere il monito e il proposito delle istituzioni per quest’otto marzo, Giornata Internazionale della Donna, ricorrenza importante al fine di sottolineare l’importanza di una parità di genere a tutti i livelli: sul piano sociale, politico ed economico quando la parità salariale è ancora una chimera rispetto ai ruoli ricoperti e la considerazione – dal punto di vista degli equilibri – cambia in base alla condizione personale. Tutte situazioni al limite della tollerabilità che vanno smontate e riadattate, al passo con i tempi, partendo dalle scuole e offrendo una prospettiva diversa alle generazioni che verranno.

Proprio dagli studenti Mattarella vuole ripartire e, al Quirinale, nel corso della cerimonia dedicata a questa Giornata, ha premiato le scuole vincitrici del concorso “Con rispetto. Educando”: un collegamento video per sottolineare l’importanza del rispetto di genere partendo dall’uguaglianza di diritti e doveri. Iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

8 marzo, le iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Presenti anche il Premier incaricato Mario Draghi ed Elena Bonetti, Ministro delle Pari opportunità. Nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze prende parte alle iniziative legate alla campagna #ChooseToChallenge illuminando di viola la sede in Via XX settembre per una settimana rispecchiando i valori di uguaglianza sociale e parità di genere promossi dall’International Women Day (IWD).

Intanto, assieme ai propositi, arrivano le dolenti note: l’Unione Sindacale di Base ha risposto all’appello di “Non una di meno” proclamando lo sciopero generale per l’intera giornata di tutte le categorie pubbliche e private, tranne la scuola e il trasporto pubblico locale.

Le richieste sono sempre le stesse: parità salariale e rispetto dei ruoli, con relativo aiuto alle categorie di lavoratrici in difficoltà. Punto di partenza e di arrivo (questo è l’auspicio) per una società migliore. Il crollo delle occupazioni e l’aumento dei femminicidi restano ombre da evidenziare per capire quanto ancora c’è da fare affinché certe ricorrenze possano soltanto servire per esaltare un’appartenenza anziché rimpiangerla.