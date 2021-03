Uomini e Donne anticipazioni 8 marzo, Maria blocca la sfilata: Gianni furioso

Uomini e Donne oggi vedrà la seconda parte della sfilata, quella dedicata ai cavalieri, ma Maria De Filippi bloccherà tutto.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, dando la carica che il pubblico del piccolo schermo ha bisogno durante questo faticoso inizio settimana. L’appuntamento di oggi è il continuo della puntata andata in onda lo scorso venerdì e mostrerà la sfilata dedicata ai cavalieri. Durante il corso della passerella, non c’è manco bisogno di specificarlo, non mancheranno i colpi di scena in quanto ad un certo punto, tra un giudizio e l’altro, Maria deciderà di intervenire in prima persona per bloccare l’evento.

Maria bloccherà la sfilata di Uomini e Donne mostrando a tutti i presenti in studio, ma anche al pubblico a casa che oggi avrà modo di vedere il tutto, quanto è accaduto dietro le quinte tra Maurizio e Maria, che hanno destato non pochi sospetti tra gli opinionisti, convinti che si siano messi d’accordo soltanto per avere una maggiore visibilità grazie al programma.

Il tutto, bisogna specificare, è nato quando Gianni Sperti ha trovato strano che la dama desse il massimo dei voti sia al cavaliere che sta attualmente frequentando ma anche al suo ex Maurizio. Secondo l’opinionista, Maria avrebbe dovuto dare un voto più alto all’uomo che sta attualmente frequentando ed è proprio che sul nascere di questa discussione che interviene la padrona di casa mostrando cos’è successo dopo la fine della precedente registrazione.

Anticipazioni Uomini e Donne 8 marzo: Maria e Maurizio erano d’accordo?

Nella clip mostrata durante la puntata di Uomini e Donne oggi, si notano i due protagonisti intenti a discutere sul loro rapporto e l’opinionista li accusa di essere falsi e bugiardi perché hanno scelto di chiudere la loro conoscenza in studio, dove sono presenti le telecamere, in albergo dove si erano incontrati poco prima.

A questo punto interviene anche Gemma Galgani che critica l’atteggiamento del cavaliere Maurizio, ma quest’ultimo replica affermando che le sue sono soltanto parole dettate dalla gelosia in quanto avrebbe voluto spingersi molto più in là con lui ma non ha potuto. Qui, giusto per non farsi mancare niente, interviene anche Cataldo, il nuovo conoscente della dama di Torino, che prende prontamente le sue parti, scegliendo di difendere la donna con cui spera di poter costruire qualcosa di solido e duraturo al di fuori degli studi Elios di Roma.

Manca soltanto la nuova tronista, che è stata bocciata dal pubblico della rete, che ha scelto stranamente di non intervenire, ma i presupposti per una puntata di fuoco ci sono tutti.

Una dichiarazione importante, due esterne, un’accesa discussione e tanto altro nella puntata di oggi, guardate QUI 👇 #UominieDonne https://t.co/zv1qwonZGo — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 5, 2021

Le anticipazioni di Uomini e Donne, come al solito, promettono che oggi è una puntata assolutamente da non perdere perché come sempre, i colpi di scena, non sembrano mai mancare e questa volta a servirli sul piatto d’argento è la stessa conduttrice. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche ora per vederne delle belle.