Samantha Curcio bocciata dal pubblico di Uomini e Donne: “E’ pesante”

Samantha Curcio è la prima tronista curvy di Uomini e Donne. In un primo momento era stata molto ben accolta dal pubblico del piccolo schermo, che aveva visto in lei un briciolo di normalità che tanto voleva venisse mandato in onda. Purtroppo la gioia è durata davvero poco e non come sperato, in quanto la nuova tronista ha mostrato un lato del suo carattere che purtroppo non ha fatto impazzire i telespettatori.

Il pubblico del piccolo schermo, infatti, ha trovato il suo atteggiamento alquanto pesante e a volte poco rispettoso nei confronti di quei ragazzi che scelgono di corteggiarla e non solo. Samantha aveva fatto il suo ingresso in studio criticando il percorso di Angela Nasti, giudicandola abbastanza superficiale perché non faceva altro che chiedere ai suoi corteggiatori cosa apprezzassero di lei e se avevano avvertito la sua mancanza.

Peccato che anche lei abbia fatto lo stesso con i suoi ragazzi e questo ai telespettatori non è affatto andato giù. Samantha Curcio è stata bocciata dal pubblico di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Samantha Curcio non piace ai telespettatori: i commenti

I telespettatori di Uomini e Donne non hanno gradito l’atteggiamento mostrato da Samantha Curcio, che ieri ha stupito tutti durante la nuova registrazione, giudicandola pesante ed arrogante.

Anzi, durante il corso della puntata, quando lei ha ammesso che aveva tentato il provino per entrare a far parte del programma più volte, gli utenti della rete hanno ironizzato affermando che capiscono a pieno il motivo per cui non era stata scelta.

Qui di seguito è possibile trovare alcuni dei più significativi Tweet lasciati dagli utenti della rete, che non apprezzato la nuova tronista del programma e sperano che il suo percorso possa terminare il prima possibile negli studi Elios di Roma.

Samantha Curcio di Uomini e Donne purtroppo non è piaciuta ai telespettatori. Loro, durante il corso del tempo, riusciranno a cambiare idea su di lei? Staremo a vedere.