Matteo Milleri, chi è il marito di Vittoria Ceretti? Età, altezza, vita privata, carriera e curiosità sull’uomo amato dalla super modella.

Matteo Milleri è l’uomo che ha conquistato il cuore di Vittoria Ceretti, la super modella che ha calcato le passerelle più importanti d’Italia sfilando, tra gli altri, per, Chanel, Tom Ford, Versace, Etro; Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Azzedine Alaïa, Givenchy, Dolce &Gabbana.

Il cuore di Vittoria, però, è di Matteo che ha sposato la scorsa estate. Giovani e innamorati, formano una delle coppie più belle dello show business.

Nome: Matteo Milleri

Data di nascita: /

Età: 32 anni

Segno zodiacale: /

Professione: deejay e produttore

Titolo di studio: Laurea

Luogo di nascita: New York

Altezza: /

Peso: /

Chi è Matteo Milleri, il marito di Vittoria Ceretti: “Il matrimonio? Non aveva senso aspettare”

Matteo Milleri ha fatto innamorare la modella italiana del momento. Nato a New York, il 32enne è un deejay e produttore. Dopo la nascita nella Grande Mela, ha trascorso l’adolescenza in Italia per poi trasferirsi a Berlino ed oggi, per lavoro, gira il mondo, esattamento come la moglie.

Il fatidico incontro tra i due sarebbe avvenuto nei primi mesi del 2020. Altro non si sa. Vittoria Ceretti è molto riservata e non ama parlare molto della sua vita privata. Tuttavia, il 16 giugno del 2020, con una serie di foto pubblicate su Instagram, ha annunciato il matrimonio. «Da oggi in poi», ha scritto la modella nella didascalia.

Vittoria, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 durante la terza serata dedicata ai duetti e alle cover, ha parlato anche della scelta di sposarsi.

«Eravamo così innamorati che ogni rinvio dovuto al Covid era inutile: ci siamo sposati nella chiesetta di Es Cubells, da soli, e io indossavo un abito di Jacquemus ordinato online tre giorni prima», ha raccontato la Ceretti.

Su Instagram, oltre a condividere foto del suo lavoro, spesso regala ai fans anche scatti dei momenti che trascorre con il marito Matteo il quale, nel giorno di San Valentino, sul proprio profilo Instagram, le ha dedicato un post romantico con le foto di alcuni dei momenti vissuti insieme.

Una coppia giovane e innamorata quella di Vittoria Ceretti e del marito Matteo.