Anticipazioni Uomini e Donne nuova registrazione 3 marzo: colpo di scena per Samantha Curcio e Gemma Galgani.

La registrazione di Uomini e donne del 3 marzo è stata ricca di colpi di scena. Le protagoniste assolute sono state Samantha Curcio e Gemma Galgani. La dama di Torino, in particolare, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, ha dato vita ad una sfilata dal tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“.

Gemma si è presentata in passerella ha imitato Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” Dior uscendo dalla vasca piena di palloncini dorati scatenando le critiche di Tina Cipollari.

Gemma, poi, al centro dello studio, si confronta con Cataldo con cui vuole chiudere. Il cavaliere si dice disposto a lasciare lo studio con lei e a restare nel programma per farle cambiare idea. La Galgani non accetta mentre Cataldo lascia lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Samantha Curcio esce con il cavaliere del trono over Gero Natale

A regalare il vero colpo di scena della registrazione di Uomini e Donne del 3 marzo è stata la tronista Samantha Curcio. Come scrivono le talpe del Vicolo delle News, dopo la scorsa puntata, Samantha ha incontrato Gero Natale, cavaliere del trono over. Il siciliano, classe 1984 ha avuto storie importanti in passato ed ora spera d’incontrare una donna con cui costruire una famiglia. Gero e Natale, come racconta il Vicolo delle News, si sono parlati e si sono detti interessati l’uno all’altra.

In studio, Alessio e Ugo, due dei corteggiatori che stanno conoscendo Samantha, non reagiscono nel migliore dei modi. La scelta di Samantha non piace neanche ad Armando Incarnato con cui la tronista aveva litigato gli scorsi giorni.

Il cavaliere napoletano accusa Samantha d’incoerenza. Secondo Armando, Samantha non sarebbe realmente interessata ad Alessio che, caratterialmente, è molto diverso da Gero. La tronista, però, si difende ammettendo che il suo prototipo di uomo è proprio il siciliano Gero. Gianni Sperti difende la tronista. Per Gero, inoltre, arrivano due nuove ragazze pronte a conoscerlo e a corteggiarlo, ma il cavaliere decide di mandarlo via.

Il tronista Massimiliano è uscito ancora con Vanessa mentre per il tronista Giacomo sono scese due nuove ragazze.