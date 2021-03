Tutti gli outfit di Elodie nella seconda serata del Festival di Sanremo

Per la seconda serata del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto come sua co-conduttrice la cantante Elodie: scopriamo tutti i suoi outfit.

Per la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto di avere come co-conduttrice la splendida cantante Elodie.

Già l’avevamo vista calcare il palco dell’Ariston lo scorso anno, ma come concorrente, mentre invece, quest’anno non solo ha presentato i cantanti in gara ma si è anche esibita in un medley di pezzi italiani e stranieri, scopri anche il dettaglio che non è sfuggito al popolo del web.

Nel corso della serata la fidanzata di Marracash che è intervenuto telefonicamente durante il Festival per dichiarare: “Ho la zita migliore del mondo”, ha sfoggiato diversi abiti di alta moda. Scopriamo a quali stilisti si è affidata e quale outfit ha esaltato maggiormente le sue forme.

Ecco tutti gli outfit sfoggiati di Elodie al Festival di Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Partiamo con l’abito con cui Elodie ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston. Un vestito di Versace rosso in lurex aderente e con spacco vertiginoso ma non volgare. A completare questo look, a metà tra Jessica Rabbit e Naomi Campbell, un paio di sandali sempre firmati da Versace e i gioielli di Bulgari.

Con questo outfit Elodie ha davvero mostrato una gran classe.

Il voto è perciò un bel 9.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Ed ora scopriamo il secondo outfit indossato dalla cantante di Guaranà, un mini-dress a frange argento luminosissimo abbinato a un paio di sandali alla schiava. L’abito è a firma di Oscar de la Renta, scarpe targate Jimmy Choo e gioielli di Bulgari anche in questo caso.

Splendida in questo outfit indossato durante il medley Elodie ha incantato il pubblico con tutta la sua sensualità sui brani, tra le altre, di Madonna e Beyonce.

A questo outfit diamo un 8.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Ed ora scopriamo il terzo outfit targato Gianbattista Valli haute couture. In questo terzo cambio la scelta ricade ancora sul rosso ma stavolta scarlatto e più acceso rispetto al primo abito in lurex di Versace.

Qui assistiamo ad un’esplosione di tulle che le copre perfino il collo. Forse solo un fisico statuario e da modella come quello di Elodie può reggere tanto volume.

Le gambe lunghe e affusolate slanciano comunque la figura della cantante che ha completato l’outfit con un paio di decollété aperti sul tallone, costumizzati, di Jimmy Choo di color rosso in raso. Il cinturino sulla caviglia fatto invece di cristalli. Anche in questo caso i gioielli erano di Bulgari.

Il voto per questo outfit è 8.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

E infine, per chiudere in bellezza nel quarto e ultimo outfit Elodie sceglie ancora il rosso, tre su quattro quindi, indossando anche in questo caso un abito super elegante di Gianbattista Valli ricco di rouches. Ai piedi un paio di sandali gioiello ancora a firma di Jimmy Choo e di nuovo i gioielli targati Bulgari. Che dire! Un vero e proprio sogno.

Il voto in questo caso è 10.

E a voi quale outfit di Elodie sul palco dell’Ariston di Sanremo è piaciuto di più?