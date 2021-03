Elodie commette una gaffe a Sanremo: il dettaglio non sfugge al web – VIDEO

Elodie si è esibita con un medley mozzafiato al Festival di Sanremo 2021, ma una gaffe non è sfuggita all’attento popolo del web.

Elodie dopo aver preso parte alla scorsa edizione del Festival di Sanremo come concorrente, stregando tutti con la sua Andromeda, è tornata anche quest’anno sul palco dell’Ariston. L’ex concorrente di Amici non è tornata per prendere parte alla gara, ma in veste di ospite speciale. In quanto ha accompagnato Amadeus durante il corso di questa puntata, ricoprendo il ruolo di spalla, ma non solo.

La cantante non poteva non esibirsi e durante il corso della serata ha presentato un medley mozzafiato, unendo i pezzi di maggior successo del bel paese uniti ai grandi successi delle popstar americane.

Durante il corso dell’esibizione, però, Elodie ha commesso una gaffe a Sanremo ed il dettaglio non è sfuggito al popolo della rete che ha subito pubblicato il video di quel momento.

Sanremo 2021: Elodie si esibisce in un medley mozzafiato

Al Festival di Sanremo, Elodie si è sì esibita con un medley mozzafiato, ma totalmente in playback. Il pubblico della rete si era accorto che l’esibizione non fosse dal vivo, ma ne ha avuto la conferma quando la cantante ha tolto il microfono dalle sue labbra, ma nonostante tutto la sua voce continuava a cantare il pezzo presentato.

La gaffe di Elodie a Sanremo, che si è esibita dopo la performance de Il Volo, non è sfuggita agli utenti della rete che hanno subito ripostato quel momento su tutti i social più famosi, ma nonostante il playback, che si sarebbe potuto evitare visto che non ha eseguito passi di danza particolarmente difficili da accompagnare ad un’esibizione canora, l’esibizione è stata apprezzata e non poco dai telespettatori.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è riuscita a portare una ventata di aria fresca a Sanremo, eseguendo pezzi che hanno fatto la storia della musica pop nostra ed internazionale.

Elodie e il mistero della sua voce che continua anche senza microfono #Sanremo2021 pic.twitter.com/snuLw767rg — MaurizioBerryRiccio (@BerryTsukino) March 3, 2021

Elodie a Sanremo, però, sarà ospite soltanto questa sera, ma il pubblico spera possa tornare presto sul palco dell’Ariston e perché no, magari con un nuovo pezzo in gara.