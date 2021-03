Il Volo si esibisce a Sanremo dopo il lutto di Ignazio: “Un momento difficile”

Il Volo si sono esibiti questa sera al Festival di Sanremo 2021 dopo il grave lutto subito da Ignazio Boschetto.

Il Volo sono uno dei gruppi italiani amati non solo nel nostro paese, ma anche all’estero. Per questo motivo Amadeus aveva deciso di ospitarli anche quest’anno sul palco dell’Ariston per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo e loro hanno prontamente accettato l’invito, sperando di poter regalare forti emozioni al pubblico del piccolo schermo con le loro emozioni, ma purtroppo il destino si è rivelato essere crudele ed ha colpito uno dei membri della band.

Ignazio Boschetto è stato colpito da un grave lutto, in quanto è venuto a mancare suo padre. Una notizia che ha devastato il cantante, in quanto avrebbe voluto festeggiare questo momento di gioia insieme a colui che più lo amava al mondo, ma purtroppo non ha avuto modo di poterlo fare.

Nonostante tutto però Ignazio e i suoi compagni di viaggio hanno trovato la forza di salire sul palco e di esibirsi, regalando una straordinaria performance al pubblico che ha seguito il tutto da casa.

“Grazie per essere qui, so che è un momento difficile per voi“ li ha ringraziati il cantante, ma loro hanno preferito rispondere con il silenzio. Silenzio, probabilmente, dovuto in segno di rispetto al padre di Ignazio che non c’è più.

Festival di Sanremo 2021: Il Volo omaggia Ennio Morricone

Il Volo, nonostante il dolore che li ha colpiti in questi giorni, hanno deciso di presentarsi ugualmente al Festival di Sanremo 2021. Nonostante in molti credessero che dopo una simile perdita, non avessero la forza per potersi esibire, ma è stato proprio quel sentimento probabilmente a spingerli a salire sul palco dell’Ariston per rendere omaggio a Vito, il papà di Ignazio Boschetto.

Oltre ad omaggiare il padre di Ignazio, la band ha portato in scena un brano composto da Ennio Morricone. In modo da rendere omaggio anche a quel grande arista che non molto tempo fa ci ha lasciato tutti. Con un’esibizione sola sono riusciti a rendere omaggio a due grandi persone, trasformando la sofferenza provata in questi giorni in arte.

Il Volo a Sanremo hanno portato in scena un’esibizione degna di nota, preferendo cantare piuttosto che parlare.