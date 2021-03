Mentre il Festival il Sanremo 2021 va avanti. Morgan dal suo profilo Instagram pubblica la versione integrale de “le brutte intenzioni”. Vediamo il testo completo.

Il Festival di Sanremo 2021 procede senza interruzione, gli ospiti e i cantanti in gara si susseguono uno dopo l’altro tra uno sketch di Fiorello e un break pubblicitario. Anche Bugo a cui per l’appunto è dedicato il pezzo di Morgan “le brutte intenzioni“ si è già esibito sulle note del suo singolo sanremese “E invece sì”.

Per l’occasione Morgan aveva lanciato sui suoi profili social un appello chiedendo ai suoi follower di commentare e raggiungere una determinata soglia di commenti per poter “ascoltare” il pezzo integrale. Marco Castoldi, ha quindi voluto soddisfare la sua “vendetta personale” e allo stesso tempo il desiderio dei suoi suoi follower pubblicando la versione integrale del brano presentato lo scorso Sanremo e che ha portato Bugo ad abbandonare il palco. Quello che è successo lo scorso anno ormai è storia.

Lo dimostra anche la canzone con cui Lo Stato Sociale si è presentato quest’anno alla kermesse musicale. Tra di loro, mancava sul palco il frontman della band: Lodo. Inducendo il pubblico da casa alla ricerca disperata di Lodo. Sui social e in particolare su Twitter gli utenti hanno imploso alla sua ricerca: “Dov’è Lodo?”. “Lodo is the new Bugo”. Non sono mancati i riferimenti testuali nella canzone, “Combat Pop”.

Ma tornando per un attimo al focus in questione, leggiamo insieme il testo integrale della versione di Morgan.

Marco Castoldo, in arte Morgan presenta il pezzo integrale di “Le brutte intenzioni”

Sul suo profilo Instagram, Marco “Morgan” Castoldo ha pubblicato la versione integrale di “Le brutte intenzioni”. Il pezzo, corredato da un video pubblicato grazie alla funzione di IGTV è uscito in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, serata in cui, tralaltro, si esibisce lo stesso Bugo.

Morgan aveva lanciato poche ore fa una call to action nelle sue stories: “Volete la versione completa de “le brutte intenzioni?”, scrive il musicista. “Scrivete lo voglio nei commenti del prossimo post di morganofficial “il senso delle cose” (il pezzo proposto al Festival) se arriviamo a 1500 commenti pubblicherò il video”. E poi aggiunge: “Correggo: arriviamo a 3000 “Lo voglio“”.

Di commenti sotto il post di Morgan ne sono arrivati ben 5 mila, ed ecco come promesso il video con la versione integrale del brano:

“Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera e l’ingratitudine la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Il tuo disordine è una forma d’arte ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro…e questo sono io! Lo faccio volentieri. Volevi fare il cantante, competere a Sanremo con l’intenzionalità commerciale e approfittare di chi di cuore generoso ti ha dato entusiasmo e tu lo hai illuso. Ma quando c’è lui scompari tu e ne fai virtù.