Elisabetta Gregoraci, amara confessione: “Non riesco a trattenere le lacrime”

Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, terminata qualche giorno ma durata quasi sei mesi. L’ex moglie di Briatore ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che è riuscito ad andare oltre ai pregiudizi che aveva nei suoi confronti per scoprire meglio la sua persona e il suo vissuto.

Durante il corso della sua permanenza nella casa, ma anche al di fuori, Elisabetta ha più volte raccontato di aver perso sua madre a causa di una terribile malattia, che gliel’ha portata via. Il dolore per quella perdita, purtroppo, è ancora vivo dentro di lei. Tant’è che durante una recente diretta con Alfonso Signorini si è commossa ricordando sua madre, e lo ha fatto anche oggi in occasione del suo complanno.

Elisabetta Gregoraci ha fatto un’amara confessione sul suo profilo Instagram, ammettendo di non riuscire a trattenere le lacrime ogni qual volta che sente la parola “mamma”.

Elisabetta Gregoraci, il messaggio per la mamma scomparsa: “Manchi”

Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a fare gli auguri di buon compleanno alla sua mamma che nonostante non sia fisicamente presente con lei, non l’hai mai abbandonata. In quanto in un modo o nell’altro la sente sempre al suo fianco e non di rado, anche durante il suo percorso nella casa del GF Vip, ha parlato del forte legame che le univa e che ancora le unisce. Quel legame che ancora oggi ha unito ancora di più Elisabetta con sua sorella Marzia e il suo papà.

“Volevo augurarti buon compleanno, mamma. Oggi è la tua giornata, è la tua festa” ha esordito la conduttrice. “Mi manchi molti, anzi moltissimo e non esiste giorno in cui io non ti pensi. Tu sei sempre con me e dentro di me, ma devo essere sincera: ogni qual volta che ascolto la parola mamma non riesco a non piangere“ ha ammesso. “Questa è la mia più grande tristezza. Certo, il tempo ti aiuta a convivere con questo dolore che provi dentro, ma il vuoto e il dolore che provi dentro sono immensi. E’ impossibile da colmare“ ha concluso. “Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli” ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci ha ricordato sua madre, mandandole gli auguri, seppur a distanza, in questo giorno per lei così speciale ma al tempo stesso così doloroso. Visto che purtroppo non è più qui presente accanto a lei.

Elisabetta Gregoraci su Instagram, che di recente ha sbottato con Alfonso Signorini durante una diretta in onda su canale 5, ha voluto dedicare un pensiero speciale e non sono mancati anche i messaggi di consolazione anche di numerosi colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo come Mara Venier e Simona Ventura, ma anche Manila Nazzaro, che le hanno subito dimostrato la loro vicinanza ed effetto alla loro amica.