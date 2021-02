Elisabetta Gregoraci piange al GF Vip e svela: “Non ci riesco, sono crollata”

Elisabetta Gregoraci ha pianto durante la diretta del GF Vip di questa sera, vedendo cos’è accaduto nella casa a Stefania Orlando, riaprendo ferite mai marginate.

Elisabetta Gregoraci ha stupito il pubblico del piccolo schermo durante la diretta del Grande Fratello Vip di questa sera. No, questa volta la conduttrice non è stata chiamata per commentare per l’ennesima volta la storia d’amore nata nella casa più spiata d’Italia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma dopo che Alfonso Signorini ha chiamato Stefania Orlando nella mystery room per fare lei una sorpresa.

Il conduttore, infatti, le ha fatto una sorpresa, mostrandole un video realizzato per lei da sua madre. Stefania, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, ha un ottimo rapporto con sua madre e nel vederla, seppur attraverso una clip registrata, l’ha emozionata e non poco, ma non solo. Questa scena ha emozionato tutti i presenti in studio, in particolar modo l’ex di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci ha pianto in diretta al Grande Fratello Vip, ricordando la sua mamma che purtroppo se n’è andata qualche tempo fa a causa di un terribile male.

Grande Fratello Vip: Stefania Orlando emoziona Elisabetta Gregoraci

Stefania e sua mamma… una storia d’amore lunga una vita. Un affetto che non conosce confini né limiti. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/IJNGLvYawn — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Elisabetta Gregoraci, dopo la fine della sorpresa fatta a Stefania Orlando, è intervenuta dopo che Alfonso Signorini ha fatto notare al pubblico del piccolo schermo che l’argomento toccato è caro a molti degli ex concorrenti presenti in studio. Da Guenda Goria, che ha scelto di prendere parte al GF Vip insieme a sua madre Maria Teresa Ruta, ad Elisabetta stessa, che ha perso sua madre qualche tempo fa a causa di una terribile malattia che se l’è portata via.

“Le mamme sono un tema molto caro qui in studio” ha spiegato Alfonso, dopo la dichiarazione di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò. “Scusatemi” è intervenuta emozionata la Gregoraci. “Ma quando sento parlare di mamme, io crollo“ ha spiegato. “Le mamme dovrebbero vivere in eterno” ha concluso non riuscendo a trattenere le lacrime.

Alfonso Signorini notando la visibile difficoltà della sua ex concorrente è nuovamente intervenuto, affermando che poco prima aveva parlato di quest’argomento con Francesco Oppini che prima di entrare nella casa del GF Vip aveva un rapporto piuttosto bizzarro con sua madre, Alba Parietti, ma che dopo il programma ha confidato che quest’esperienza gli è servita a capire che è importante superare tutte le loro incomprensioni per volersi ancora più bene di quanto se ne volessero prima.

Elisabetta Gregoraci si è emozionata in diretta ricordando la sua mamma ed in maniera inevitabile ha commosso tutto il pubblico del piccolo schermo, che chi più chi meno si è ritrovato nelle sue parole. La conduttrice, ancora una volta durante il corso di quest’esperienza, è arrivata dritta al cuore dei telespettatori di canale 5.