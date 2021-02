By

Elisabetta Gregoraci sbotta in diretta al Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini: lui le chiede di Pierpaolo e Giulia, lei reagisce così.

Elisabetta Gregoraci sbotta in diretta. Tutto è accaduto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 che ha decretato l’eliminazione di Giulia Salemi. In studio, l’influencer ha ribadito di considerare Pierpaolo Pretelli la sua vera vittoria e di non avere rimpianti. Nella casa, infatti, ha trovato una persona speciale, Pierpaolo, con cui è riuscita a costruire una storia che porterà avanti anche quando il reality sarà finito.

In studio, Alfonso Signorini, mentre ripercorreva il percorso di Giulia Salemi con quest’ultima, ha coinvolto anche Elisabetta Gregoraci che, tuttavia, ha ammesso di essere stanca del continuo coinvolgimento nella storia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci: “Giulia e Pierpaolo? Basta mettermi in mezzo”

L’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020 di Giulia Salemi che ha perso la sfida al televoto con Stefania Orlando che, nel corso della serata, si è scontrata duramente con Dayane Mello, ha permesso ad Alfonso Signorini di parlare della storia d’amore nata tra Giulia e Pierpaolo Pretelli in studio.

Tra i tanti ex concorrenti presenti c’era anche Elisabetta Gregoraci e Signorini ha colto al volo l’occasione per coinvolgere la Gregoraci. Con un video, il rapporto tra Giulia Salemi e la Gregoraci è tornato d’attualità. Al termine del filmato, la Salemi ha commentato così: “Che mer** che siete. Fino alla fine. Hai innescato tutto tu”. Anche Elisabetta ha dimostrato di non gradire: “Fino alla fine, ma anche basta”.

Di fronte alle parole di Signorini che le ha chiesto un parere sull’amore nato al Grande Fratello Vip tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci ha preso le distanze:

“Basta con questa storia. Mi mettete sempre in mezzo. Ho iniziato questo percorso e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto, compreso anche Pier, ma la nostra amicizia era diversa dal loro rapporto. Gli auguro tanta felicità. Ho detto che il rapporto che si vive all’interno della Casa è diverso da una relazione fuori, ma tanta felicità a loro due. Cosa devo dire?”.