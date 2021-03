Sanremo 2021, la quarta serata della kermesse musicale sta procedendo a gonfie vele. Tra i super ospiti della serata non poteva mancare mahmood.

Sanremo 2021, torna sul palco del Festival della musica italiana uno dei grandi protagonisti di questi ultimi anni: Mahmood.

Mahmood, nato a Gratosoglio – periferia sud di Milano – nel 1992 da madre sarda e padre egiziano ritorna sul palco con un madley unico delle sue best song Alessandro ha stupito tutti, persino i suoi fan su Twitter sono implosi.

Vincitore del Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Soldi”, Mahmood ha vissuto un’escalation unica, collocandosi pure in una buona posizione all’Eurovision song contest.

Mahmood torna come super ospite sul palco di Sanremo: i fan in delirio

Mahmood il vincitore dell’edizione del 2019 di Sanremo 2021 è tornato sul palco dell’Ariston per cantare i suoi pezzi più di successo, da “Soldi” a “Barrio” e “Calipso”.

In particolare “Soldi” la canzone vincitrice al 69esimo festival di Sanremo gli ha proprio dato la consacrazione: il brano, certificato quadruplo disco di platino, viene incluso in oltre 1.400 playlist in tutto il mondo – finisce in oltre 42 classifiche Spotify Top 50 Viral – e ben presto infrange quota 100 milioni di streaming, di cui 39 milioni provenienti dall’estero, diventando la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify e Apple Music (il relativo video supera i 100 milioni di views su YouTube).

Ci sarebbe molto da ridire sull’outfit, anche se probabilmente lui può tutto.

che spezzoni ci ha tirato fuori Mahmood mamma mia mamma mia mamma mia #Sanremo2021 — Lilie (@_morningsun) March 5, 2021

Tra i commenti su Twitter non mancano quelli relativi agli ultimi gossip, Mahmood e Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Come per Ztalan Ibrahimovic anche Mahmood rischiava di arrivare in ritardo alla kermesse a causa di un incidente in autostrada. Ma fortunatamente ce l’ha fatta.

Inoltre, ricordiamo che c’è anche la sua firma sulla canzone con cui Fedez e Francesca Michielin sono in gara al Festival, “Chiamami per nome” (è tra gli autori insieme agli stessi Federico e Francesca, Davide Simonetta e Alessandro Raina).