Dayane Mello, fan delusi. Il gesto spiazza: “Le diamo noi il montepremi”

Dayane Mello dopo il GF Vip potrebbe ricevere ugualmente il montepremi, ma non da parte della produzione di canale 5.

Dayane Mello è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, la bella modella è riuscita ad avere non solo il supporto del pubblico nostrano, ma anche brasiliano, che l’ha sempre sostenuta lungo questo percorso.

Tant’è che in molti si sono anche stupiti che non sia riuscita a portarsi a casa il titolo di vincitrice, ma gli utenti della rete hanno dato alcune interessanti risposte in tal proposito, e per questo motivo non sono riusciti a viversi la finale come avrebbero voluto, ma a tutto, o quasi c’è un rimedio. I fan di Dayane, come rivelato da loro stessi sui social, hanno pensato di lanciare una nuova iniziativa in favore della loro beniamina, permettendole di vincere ugualmente il montepremi che avrebbe riscosso qualora fosse riuscita ad ottenere lei il titolo di vincitrice e non Tommaso Zorzi. In che modo?

Dayane Mello riceverà ugualmente il montepremi finale, anche se non ha vinto il programma e se state pensando a qualche premio speciale della produzione, beh vi sbagliate di grosso perché a consegnarle il bottino saranno i suoi fedeli sostenitori. Ecco che cosa hanno organizzato per lei.

I fan di Dayane Mello raccolgono il montepremi per donarlo a lei

I fan di Dayane Mello dopo il GF Vip hanno pensato di dare vita ad una raccolta fondi che prende il nome di “Regalo d’amore per la nostra campionessa”. In che cosa consiste? L’iniziativa prevede quella di raccogliere una cifra più alta di quella che spetta al vincitore (Alfonso Signorini ha rivelato che Tommaso Zorzi avrà soltanto 50 mila euro dei 100 previsti, in quanto l’altra metà sarà data in beneficenza) e darla alla loro beniamina.

La cifra che vogliono raccogliere è quella di 60 mila euro da poterle dare come la loro vincitrice morale e al momento stanno già arrivando le prime e sostanziose donazioni. Basti pensare che hanno già raccolto 7 mila euro e non si esclude che con il passare dei giorni riescano ad accumulare la cifra che si augurano di poter donare a Dayane.

Qualora infatti riusciranno a portare avanti quest’iniziativa, Dayane Mello riceverà il montepremi dei suoi fan. Un premio che dimostra l’affetto che il suo pubblico vuole inviarle per questi sei mesi trascorsi in sua compagnia.

Um recadinho especial da dona da conta para os Brasileiros. Prometo que terá vídeo para todos os outros fãs, afinal somos um mundo por Dayane Mello. ❤️🌏 #DayaneMello #Melllos #Brasil pic.twitter.com/DxczBLYg7V — Dayane Mello (@daymelloreal) March 2, 2021

Non è detto però che, qualora i fan riesano ad raccogliere questa cifra, lei scelga di accettarli, visto che è una quantità di denaro abbastanza elevata e non si esclude nemmeno che Dayane possa donarli in beneficenza. Insomma, è ancora tutta da vedere ma i suoi fedeli sostenitori ce le stanno mettendo davvero tutta per renderla una vincitrice a tutti gli effetti.