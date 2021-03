Gio Evan chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Che bello vederti di sera

Sapere che il sole non ti ha divorato

Che orgoglio vederti andar via

Per poi vederti tornare cresciuta

Metto la vita in mano a

Dettagli che gli altri non vedono

E a volte per mettere a posto

Mamma mia, il casino che faccio

E mica so vivere, io

Mica so vivere

Improvviso quasi tutto

E ti ricordo Glenn Miller

Mica so vivere, io

Mica so vivere

Mi faccio male in un niente

Ma che palle еssere esilе

Io prima mi butto e dopo ci penso

Prima ti amo e dopo ti penso

Rimanga tra noi, rimango con te

Tu sei un rischio, ma fammi correre

E ora voglio ballare per casa

Credere che il mondo mi guardi

E sentirmi libero

E ora voglio ballare per strada

Credere che nessuno mi guardi

E sentirmi libero