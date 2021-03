Alessandra Amoroso: età, compagno, carriera e tutto quello che c’è da sapere sulla cantante salentina.



Alessandra Amoroso, sulla scena musicale da più di dieci anni, è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico. Bellissima e con una delle vci più belle in circolazione, emoziona, ma fa anche ballere il suo enorme pubblico, ma chi è davvero Alessandra Amoroso?

Alessandra Amoroso: età, altezza e carriera

Data di nascita: 12 agosto 1986

Età: 33 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Galatina

Altezza: 165 cm

Peso: 50 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: https://www.alessandraamoroso.it/

Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 agosto 1986. Sin da bambina, ha una grande passione per la musica e partecipa a numerose competizioni a livello locale. Nel giugno 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni partecipa ai casting per Amici di Maria De Filippi. Benchè abbia superato diverse audizioni, viene scartata non riuscendo a conquistare un posto nella scuola. Ci riprova con l’ottave edizione quando, non solo viene ammessa ma vince raggiungendo il successo vincendo anche il premio di 200mila euro. Il primo singolo della cantante è Immobile. Conclusa l’esperienza nella scuola di Amici, viene pubblicato un altro singolo, “Stupida”, presentato già durante la finale di Amici. Il 25 settembre del 2009 pubblica il primo album “Senza nuvole” anticipato dal singolo “Estranei a partire da ieri”. Nel 2010 pubblica l’album “Il mondo in un secondo” mentre nel 2011 è stato pubblicato l’album dal vivo “Cinque passi in più”. Nel 2013 è la volta di “Amore puro“.

Nel 2016 realizza il suo quinto album Vivere a Colori e nello stesso anno esce il singolo Comunque andare scritto insieme a Elisa. A maggio è ospite di Alessandro Cattelan a E poi c’è Cattelan, dove stabilisce un nuovo record per il maggior numero di duetti nell’arco di due minuti ottenendo così la certificazione da parte dei Guinness World Record.

Nel 2017 collabora con J-Ax e Fedez, insieme realizzano il brano Piccole cose e nel 2018 esce il suo sesto album 10, chiamato così per festeggiare i suoi dieci anni di carriera. Il cd, anticipato dai brani La stessa e Trova un modo, sale velocemente in cima alle classifiche musicali e in poche settimane ottiene il disco d’oro. Nel 2019 realizza il singolo Dalla tua parte ed è tra gli ospiti della 69 edizione del Festival di Sanremo.

A giugno 2019 collabora con i Boomdabash incidendo la hit estiva Mambo salentino. Nell’estate del 2020, Alessandra torna a collaborare con i Boomdabash pubblicando il nuovo singolo Karaoke.

Vita privata, amore e fidanzato

Dopo una lunga storia d’amore con Luca De Salvatore, Alessandra Amoroso aveva ritrovato il sorriso accanto a Stefano Settepani, classe 1976, produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. Lavora per la casa di produzione Fascino Group, creata da Maria De Filippi. Stefano Settepani ha un matrimonio finito alle spalle ed è padre di due bambine. Alessandra ha vissuto la loro storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori. Tra i due tutto andava a gonfie vele e i fans sognavano il matrimonio e un figlio, ma a gennaio 2020, la Amoroso ha annunciato la fine della loro storia d’amore.

Attualmente, la Amoroso risulta essere ufficialmente single e sui social, si mostra più bella che mai con il nuovo look.

Il duetto con Emma Marrone e la partecipazione a Sanremo 2021 come ospite

Alessandra Amoroso ha duettato insieme all’amica Emma Marrone sulle note del singolo “Pezzo di cuore”, un brano che ha unito le due cantanti salentine e i rispettivi fans che hanno accolto con gioia la loro collaborazione. Alessandra Amoroso è ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2021.