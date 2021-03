Ornella Vanoni chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Ornella Vanoni è una cantante e attrice di 84 anni. Lei è nata il 22 settembre 1934 a Milano sotto il segno della Vergine, è alta 171 centimetri. Dopo aver frequentato le scuole a milano esprime il desiderio di diventare estetista e quindi inizia a frequentare diverse collegi all’estero.

Successivamente rientra in Italia e inizia a frequentare la scuola di Arte drammatica di Giorgio Strehler, presso il Piccolo Teatro. Infatti la famosissima Vanoni prima di diventare una bravissima e grandissima cantante ha un breve percorso come attrice teatrale. Ha una cagnolina a cui è legatissima e che si chiama Ondina.

Nome: Ornella Vanoni

Età: 84 anni

Data di nascita: 22 settembre 1934

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Vergine

Titolo di studio: Diploma

Professione: Attrice, Cantante

Altezza: 171 cm

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Ornella Vanoni: Instagram

Ornella Vanoni non è molto attiva sui socia, infatti condivide post in modo sporadico. Ha un account Instagram che conta circa 300 post e 28,6mila followers, è solita condividere stralci di giornale, foto con amici e colleghi ma anche video in cui canta. Sul web sono presenti molte fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

La cantante ha un profilo su Facebook, che potete trovare qui e conta circa 23mila followers, e un account su Twitter. Su quest’ultimo conta 122mila follower e oltre 8mila tweet, ama condividere foto e video che riguardano principalmente il suo lavoro. Potete trovare il suo account ufficiale qui.

Ornella Vanoni: vita privata

Il primo amore di Ornella Vanoni che ricordiamo è quello con Giorgio Strehler. I due si sono conosciuti quando lei frequentava l’accademia teatrale e fin da subito questa coppia ha creato molto scalpore sia per la sostanziale differenza d’età, 13 anni, sia per l’immagine di adulatore che il maestro si portava addosso. Lui era molto geloso e questo alla lunga ha portato alla rottura, voluta proprio da lei.

Nel 1960 la cantante conosce Gino Paoli mentre sono nella sede della Ricordi di Milano. Tra loro scatta subito il colpo di fulmine, ma all’epoca Paoli è già sposato e finisce inevitabilmente per essere una storia d’amore molto tormentata e dolorosa. Nello stesso periodo la Vanoni si sposa con Lucio Ardenzi. Lui è un impresario teatrale ma lei non lo ama, infatti dopo due anni il matrimonio termina: “Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”, ha raccontato a La Repubblica.

L’11 luglio 1963 Paoli tenta il suicidio sparandosi al cuore. Stando ad alcune voci dietro il tentato suicidio estremo ci sarebbe stata la delusione d’amore per la cantante: “Non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi. Mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte, lui era pieno di ossigeno… Sono entrata e lui continuava a ridere, mi guardava e mi tirava i capelli”

Ornella Vanoni ha avuto anche altre relazioni, con Hugo Pratt poi con Danilo Sabatini, una relazione durata anni e che ha restituito equilibrio e fiducia alla cantante, nonostante lui non fosse particolarmente fedele. Si sono susseguite altre relazioni ma ad oggi è single da anni.

Ornella Vanoni: carriera

Ornella Vanoni debutta per la prima volta nel nel 1957 quando canta delle ballate durante uno spettacolo teatrale in scena al teatro Piccolo. Successivamente inizia a cantare ballate che hanno come tema la malavita, questo alla lunga è diventata famosa come la Cantante della Mala. Tra i suoi brani più celebri negli anni del debutto non possiamo non citare Tu si ‘na cosa grande classificatosi al primo posto al Festival, Io ti darò di più e La musica è finita. Nel 1973 fonda la sua casa discografica “Vanilla”.

Sale sul palco dell’Ariston 9 volte la prima volta nel 1965 con Abbracciami forte, a cui sono seguiti Io ti darò di più nel 1966, La musica è finita nel 1967, la Casa Bianca nel 1968, Eternità nel 1970, Io come farò nel 1989, Alberi nel 1999 e nel 2018 con Imparare ad amarsi.

Unica, il 50º album della cantant, è stato pubblicato a gennaio 2021 i cui brani sono firmati da Francesco Gabbani, Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Carmen Consoli e Pacifico. E’ ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Un sorriso dentro al pianto” eseguito con Francesco Gabbani, autore della canzone.

Ornella Vanoni: l’appuntamento

Tra tutti i brani cantati da Ornella Vanoni, L’appuntamento è sicuramente il più apprezzato e amato dal pubblico italiano. Il pezzo è la traduzione in italiano della canzone brasiliana Sentado à Beira do Caminho realizzata da Roberto Carlos e da Erasmo Carlos e pubblicata per la prima volta nel 1969.

Il grande capolavoro arriva presto in Italia nella versione brasiliana interpreta da Mina nel 1970 per l’album “Mina canta o Brasil” per poi essere adattata all’italiano da Bruno Lauzi. Il brano in italiano è snobbato da Mina che lo interpreterà solo successivamente mentre viene accolto da Ornella Vanoni che ne farà il suo cavallo di battaglia fin dal 1970.

