Francesco Renga chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera, vita privata e esperienza a Sanremo

Francesco Renga è un cantante italiano di 50 anni. Lui è nato il 12 giugno 1968 ad Udine con il nome di Pierfrancesco Renga. È venuto al mondo nella città friulana per caso, infatti, il papà si trovava là per lavoro poiché in servizio ai valichi dell’ex Jugoslavia essendo maresciallo della Guardia di Finanza. Francesco è cresciuto a Brescia insieme al papà, la mamma Jolanda, di origine sarde, il fratello maggiore Stefano e la sorella gemella Paola. Ha due figli, Jolanda e Leonardo avuti dall’ex moglie Ambra Angiolini. Francesco ha coltivato fin da piccolo la passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile.

Nome: Pierfrancesco Renga

Data di nascita: 12 giugno 1968

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Udine

Altezza: 178 cm

Peso: 79 kg

Account social: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter

Sito Web: http://francescorenga.it/ita/

Francesco Renga: vita privata e curiosità

Francesco Renga ha avuto una relazione molto lunga con Ambra Angiolini, è durata 11 anni ma il loro amore è finito nel novembre 2015. Nonostante la separazione Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno mantenuto ottimi rapporti, e in un’intervista a Vanity Fair il cantante ha raccontato: “Io e Ambra ci siamo sempre divisi in egual misura i compiti. Nel momento in cui non lavoriamo, facciamo i genitori a tempo pieno. Cucinare, vestirli, metterli a letto: la vita normale che abbiamo voluto per loro. Per questo abbiamo deciso di vivere in provincia, avevamo voglia di avere una vita tranquilla per noi e per i nostri bambini.” Infatti Francesco ha avuto due figli da Ambra: Jolanda nata nel 2004 e Leonardo nato due anni più tardi nel 2006.

Il cantante, dal 2016, è legato a Diana Poloni, ristoratrice bresciana conosciuta subito dopo la separazione. Renga e Diana sono molto felici e sognano di poter allargare la famiglia. I due preferiscono però vivere la loro storia lontani dai riflettori, anche se i paparazzi li hanno più volte sorpresi insieme.

Lui ama trascorrere il proprio tempo con i suoi figli e cucinare per loro. In particolare, il suo piatto forte è il ragù. Due dei suoi migliori amici sono Nek e Max Pezzali.

Francesco Renga: carriera

Francesco Renga si appassiona alla musica fin da bambino e all’età di 16 anni fonda la band Modus Vivendi, insieme ad alcuni amici. Il cantante anche se ancora adolescente ha già un’ottima presenza scenica e pertanto decide di partecipare ad un concorso tra band bresciane dove ha conosciuto i Precious Time, in seguito divenuti i Timoria con cui Francesco ha modo di collaborare agli inizi della sua carriera e dove resterà per ben 13 anni diventato il loro cantante.

Con i Timoria, Renga pubblica nel 1990 il suo primo album ufficiale, Colori che esplodono, in cui già si fa notare il suo timbro vocale. L’anno successivo, nel 1991 prendono parte al Festival di Sanremo nella categoria giovani vincendo il Premio della critica con il brano L’uomo che ride e che sarà presente nel loro secondo disco: Ritmo e dolore. Con 2020 Speedball ottengono il disco d’oro grazie anche alla vendita di oltre 40.000 copie. Nel 1997 iniziano i primi dissapori tra Renga e il chitarrista Omar Pedrini che porterano al suo abbandono del gruppo.

Dopo la rottura con i Timoria, Francesco viene anche visto come il possibile sostituto di Piero Pelù nei Litfiba, che nel frattempo aveva lasciato il gruppo. Ma così non è stato infatti ha deciso di continuare la sua carriera come solista.

Nel 2000 Renga fa il suo debutto da solista con l’uscita dell’album omonimo Francesco. Da allora il cantante inizia a farsi conoscere sempre di più e le canzoni sono un successo dietro l’altro. L’anno successivo, nel 2001, partecipa al Festival di Sanremo, sempre nella categoria Giovani, con il brano Raccontami grazie al quale vince un premio della critica. Nel 2002 esce l’album Tracce e partecipa al Festival di Sanremo Big con Tracce di Te. Successivamente dopo due anni di pausa Renga pubblica nel 2004 il suo terzo album di inediti Camere con vista.

Nel 2005 Renga vince la 55esima edizione del Festival con la canzone Angelo e da lì il successo di Francesco si consolida. Nel 2007 viene pubblicato Ferro e cartone, quarto album del cantautore. Nello stesso anno esce anche il primo libro di Francesco Renga, intitolato Come mi viene – Vite di ferro e cartone. Partecipa ad altre due edizioni del Festival: nel 2009 con “Uomo senza età” e nel 2012 con “La tua Bellezza“. Nel 2014 tona sul paco dell’Ariston con i brani A un isolato da te e Vivendo adesso, quest’ultimo scritto da Elisa e classificatosi quarto. Nel 2015 è giudice ad Amici. Nel 2016 esce il singolo Guardami Amore che anticipa il disco Scriverò il tuo nome. Nel 2017 incide il brano Duri da battere, insieme a Nek e Max Pezzali. Nel 2018 partecipa come super ospite alla quinta puntata del 68º Festival di Sanremo, cantando insieme a Claudio Baglioni, Nek e Max Pezzali il brano Strada facendo. Nel 2019 partecipa un’altra volta al Festiva di Sanremo con il pezzo Aspetto che torni.

Francesco Renga a Sanremo 2019 con ‘Aspetto che torni’

Francesco Renga partecipa al Festival di Sanremo 2019, con il brano ‘Aspetto che torni’, si tratta di una canzone intensa e ricca di grandi emozioni. Racconta di un nuovo amore, di una nuova prospettiva di vita, delle presenze e delle mancanze. È un’intensa istantanea del Francesco di oggi. Sulla sua partecipazione a Sanremo, in un’intervista per TV sorrisi e canzoni ha rivelato: “Non è una coincidenza il fatto che sia qui oggi. Ognuna delle mie partecipazioni in gara è legata a un momento centrale della mia vita”

Qui sotto vi lasciamo il testo del brano:

IIo che guardo sempre il cielo

E sogno ancora di volare

Ogni volta più lontano e poi

Non so più come tornare

Con un poco di fortuna

E due stelle da seguire

Ho trovato le tue braccia ad aspettare.

Cerco ancora nei miei occhi

Il sorriso di mia madre

Mi manca da trent’anni e

Vorrei dirle tante cose

Che mio padre adesso è stanco.

E forse sta per arrivare

Che la ama più di prima

Ed è l’unica cosa che sa ricordare

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Per stare con te

Oggi voglio camminare

Come un treno sui binari

Diventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieri

E seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare

Come vento per poterti accarezzare

E guardarti mentre dormi

Che mi sembra che sorridi

Ed entrare nei tuoi sogni

Di nascosto come i ladri

Per rubarti la bellezza

Che nemmeno sai di avere

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Sei l’ossigeno che cerco quando resto senza fiato

Il coraggio che mi serve quando sono disperato

La sorpresa che ogni volta

Mi fa sentire vivo

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Un universo che mi riempie le mani

Il mondo si è perso

Tu invece rimani

Un mare dentro nei nostri destini

Io aspetto che torni stasera

Aspetto che torni

Francesco Renga a Sanremo 2021

Renga partecipa al Festival di Sanremo 2021 con il brano Quando trovo te. Ecco il testo:

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore.

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani

Il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale

Mi portano da te

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Solo quando trovo

Trovo te.