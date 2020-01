Alessandra Amoroso ha fatto sapere via social che la sua storia con Settepani è giunta al capolinea.

Era da un po’ che giravano voci circa una crisi tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Voci diverse tra loro ma che portavano tutte ad un punto comune: la fine della loro storia.

Negli ultimi giorni anche il settimanale Chi si era occupato di riportare la notizia, facendo sapere che la storia tra i due era in un periodo difficile a causa di esigenze diverse.

Parole su parole che la Amoroso ha deciso di mettere a tacere dando la sua versione dei fatti e dichiarando che la storia tra lei e Stefano si è effettivamente conclusa.

Alessandra Amoroso annuncia la fine della sua storia con Stefano Settepani

Negli ultimi tempi le voci sulla coppia formata da Alessandra Amoroso e Stefano Settepani erano molto diverse tra loro. Se da un lato c’era chi parlava di matrimonio, dall’altro c’era invece chi prospettava una crisi sentimentale tra i due. Crisi che effettivamente c’è stata, tanto da spingere la Amoroso a dire la sua sui social.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo TUTTI E DUE! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla.”

Parole che probabilmente giungono per via di alcune voci secondo le quali la causa della crisi sarebbe stata un bisogno di famiglia della Amoroso che Settepani non condivideva per via dei suoi trascorsi. Stefano, infatti, è già stato sposato e dalla ex moglie ha avuto dei figli.

Un motivo che secondo altri potrebbe aver portato ad una mancanza di obiettivi comuni che alla fine avrebbe condotto ad una crisi.

Leggi anche -> Instagram: Alessandra Amoroso apre il suo cuore per Pablo – VIDEO

Al di là delle possibili cause, è comunque chiaro che tra i due, almeno per il momento, sia finita e che solo i diretti interessati sanno cosa li ha davvero portati a concludere una storia importante e che durava da anni. Storia che avrà sicuramente lasciato strascichi e ricordi che solo loro potranno raccontare se e quando decideranno di farlo.