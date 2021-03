Perché Dayane Mello ha perso il televoto alla finale? I sospetti del web

Dayane Mello è sempre stata la favorita dal pubblico, ma stasera ha perso alla finale del GF Vip: perché? Il web non ha dubbi a riguardo.

Dayane Mello è stata la prima finalista di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La prima scelta dal pubblico del piccolo schermo, che ha sempre voluto proteggere non solo lei ma anche tutti i concorrenti con cui aveva legato durante il corso di questi. Tant’è che molti, visto l’affetto che i telespettatori hanno dimostrato nei suoi confronti, si erano convinti che potesse vincere il programma, ma così non è stato.

Dayane però, durante il primo televoto flash a cui si è sottoposta durante la finale, è uscita e non ha collezionato una percentuale nemmeno tanto alta di voti, lasciando il pubblico in studio, ma anche gli altri concorrenti, a bocca aperta in quanto non si aspettavano che venisse esclusa dal podio così rapidamente. Tant’è che in molti si sono chiesti perché Dayane Mello ha perso alla finale del Grande Fratello Vip? Il web è convinto di averne compreso il motivo ed ecco perché secondo gli utenti della rete ha perso.

GF Vip, Dayane Mello perde alla finale: per il web c’entra il Brasile

Dayane Mello, secondo alcuni utenti della rete, ha perso alla finale in quanto è sempre stata sostenuta sì dal pubblico, ma principalmente da quello brasiliano che riesce ad esprimere la propria preferenza durante il televoto che dura un’intera settimana ma che a causa del televoto flash in diretta poco può fare per il fuso orario.

Altri invece sono convinti che si sia fatta confusione, in quanto prima il televoto era per chi si volesse salvare e poi si è scelto di adottare il sistema che chiede di esprimere la propria preferenza per chi si volesse eliminare. Altri ancora sospettano che a causa del crash dei voti on line, siano valsi soltanto quelli arrivati tramite sms.

Dayane, che poco prima ha ricevuto una bellissima sorpresa, purtroppo non è riuscita a vincere questa quinta edizione del GF Vip e qui di seguito è possibile leggere alcuni dei più significativi tweet degli utenti della rete che spiegano il motivo secondo cui lei non ce l’ha fatta a vincere.

Ma il Brasile scusate?!?!?!?!?!?!?!?!??! Sono settimane che fanno campagne per Dayane e poi 68% di eliminazione??!?!?!?!?! Davvero choc. #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 1, 2021

ADDIO DAYANE LA GUERRA CONTRO IL BRASILE È STATA VINTA 🇮🇹🇮🇹 #gfvip #tzvip pic.twitter.com/IcmyGhKXFP — accusatihoe (@excusatihoe) March 1, 2021

Il. Sito non funzionava e in molti hanno scritto di aver votato Dayane perché pensavano fosse un televoto per Salvare, come i precedenti#GFVIP ormai peggio di un circo. — Olty (@Olty86) March 1, 2021

Eeehhhhh ma prima il televoto era “chi vuoi salvare” ora “chi vuoi eliminare”. Fuorviante per noi, figuriamoci per i brasiliani — Adelindi🌻🐳 (@ImparzialePoco) March 1, 2021

Si è votato praticamente solo per sms e Parpiglia ce l’ha anticipato tra le righe giorni fa, quando ha detto che quei voti avrebbero avuto maggior peso #tzvip — depre 🌟🐍 (@myssdepre) March 1, 2021

Dayane non ha vinto il GF Vip, ma vinto nel cuore del pubblico che bene o male non ha potuto fare a meno di legarsi a lei durante il corso di questi sei mesi in sua compagnia.