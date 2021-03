Un secondo piatto pronto in meno di mezz’ora è tutto quello che serve quando siamo in ritardo, provate la finta pizza di patate in padella, è geniale

C’è la pizza di patate, preparate utilizzando alcune patate bollite e schiacciate, come sostituto della farina. E c’è la finta pizza di patate in padella che è tutta un’altra ricetta. Una ricetta facile e veloce per cena, ma soprattutto una grande idea per una cena veloce.

Una volta che la base è pronta, ma basteranno 10 minuti seguendo i nostri consigli, sta poi solo a voi come volete condire la vostra finta pizza. Noi abbiamo optato per una classica margherita, quindi con una farcitura a base di passata di pomodori, mozzarella e origano. Ma in realtà potete utilizzare tutti gli ingredienti che stanno bene con le patate: delle olive, del tonno, in formaggio diverso dalla mozzarella, scegliete voi.

Sarà ottima sia per la cena, tagliata a spicco oppure a quadretti, sua per un buffet oppure un aperitivo con gli amici

Ingredienti (per 4 persone):

4-5 patate medie

8 cucchiai di passata di pomodoro

180 g. di mozzarella

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

origano

sale

pepe

Finta pizza di patate in padella, come scegliere l’ingrediente principale

Quali patate scegliere per questa finta pizza? Devono essere belle sode, quindi quelle a pasta bianca sono più consigliate rispetto a quelle con la pasta gialla.

Preparazione



Lavate bene le patate, sbucciatele e tagliatele a fettine molto sottili. Se avete una buona manualità, potete farlo direttamente con un coltellino ben affilato. Altrimenti utilizzate una mandolina in modo da avete tutte fettine perfette e simili come spessore. Lavatele sotto un getto d’acqua e poi tamponatele con un canovaccio pulito.

Quindi in una padella capiente versate l’olio extravergine e lasciatelo scaldare leggermente. Quindi piazzate le fettine di patate nella padella, sovrapponendole leggermente una sull’altra e mettendole a raggiera per coprire tutto il fondo. Dovete realizzare due strati in modo che ci sia una base solida per la finta pizza di patate.

A quel punto salate le patate e copritele lasciandole cuocere a fuoco medio e con un coperchio per almeno 10 minuti, fino a quando avranno formato uno strato compatto.

Passati 5 minuti togliere il coperchio e ricoprite tutta la superficie con la passata di pomodoro e la mozzarella tagliata a cubetti. Regolate di sale e pepe, spolverizzate con dell’origano (meglio se fresco) e coprite di nuovo con il coperchio. Lasciate cuocere per altri 7-8 minuti.

Spegnete la fiamma e lasciare riposare la finta pizza di patate i

n padella per qualche minuto prima di metterla in un piatto e servirla.