Maria De Filippi taglia il racconto di Vanessa in esterna, corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, a Uomini e Donne: il motivo.

Maria De Filippi è stata la vera protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi. La conduttrice ha prima deciso di tagliare il racconto della corteggiatrice Vanessa e poi ha ha evitato uno scontro dietro le quinte tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Nella puntata del dating show di oggi, ci sono stati momenti di tensione che la De Filippi ha gestito come sempre.

La conduttrice, inoltre, ha deciso di tagliare l’esterna di Vanessa e Massimiliano per il racconto datto dalla corteggiatrice.

Maria De Filippi protagonista di Uomini e Donne: evita una rissa e non trasmette un racconto molto forte

Vanessa, una ragazza di 19 anni di Prato, è uscita per la seconda volta con il tronista Massimiliano Mollicone. Dopo la prima esterna di conoscenza, Vanessa si è lasciata andare raccontando di un amore iniziato quando aveva 16 anni e che l’ha fatta soffrire tanto. Il racconto, secondo quanto raccontato da Maria De Filippi in puntata, sarebbe stato molto forte. Da qui la decisione di non mandarlo in onda.

“Non ho avuto un’infanzia molto felice. Ho avuto due relazioni e una mi ha sconvolto la vita. Uno, in particolare, ha fatto le cose peggiori che potete immaginare. Non volevo neanche piangere ed essere qui è un grande traguardo”, ha detto Vanessa.

Durante la puntata ci sono stati anche momenti di tensione. Maria De Filippi ha chiesto alla tronista Samantha Curcio un parere su Armando Incarnato. Le parole della tronista non sono piaciute al cavaliere napoletano che ha ribattuto dando il via ad una discussione nel corso della quale è stato coinvolto anche Riccardo Guarnieri. Tra Armando e Riccardo che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News ha lasciato la trasmissione insieme a Roberta Di Padua durante l’ultima registrazione, sono volate parole pesanti.

Armando, poi, prima di lasciare lo studio e raggiungere il dietro le quinte, si è lasciato andare ad una battuta scatenando la rabbia di Riccardo che ha provato a lasciare a sua volta lo studio. Maria De Filippi è riuscita ad evitarlo facendolo restare in studio. Per la conduttrice è stata una puntata piuttosto movimentata e non sono mancate le reazioni del pubblico sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La discussione tra Armando e Samantha, in particolare, ha spaccato il pubblico come potete leggere dai commenti sotto il video qui in alto.