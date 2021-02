Un’altra star internazionale nata sotto l’intrigante segno dei pesci è Karolina Kurkova. La super modella – imprenditrice – oggi compie trentasette anni e sta per diventare madre del terzo figlio. Dal suo profilo Instagram è evidente quanto sia al settimo cielo. Scopriamo di più su stile ed outfit con i nostri immancabili voti.

Spegne trentasette candeline Karolina Kurkova ma dimostra almeno dieci anni in meno. Sposata dal 2009 con Il produttore televisivo e cinematografico Archie Drury, la modella ceca ha avuto con lui Tobin Jack, che oggi ha undici anni e Noah Lee, di soli cinque. Mentre la notizia per la nascita del secondo figlio era stata data dal portavoce Just Jared, per annunciare la nuova gravidanza ha optato per un post in cui si mostra senza veli sulla sua pagina ufficiale Instagram. Diamo i voti ai look dell’ex angelo di Victoria’s Secret.

Karolina Kurkova: il segreto della bellezza

Nella prima foto saltano subito all’occhio i sandali “The Curve”, modello di tendenza (costano 1290 euro) firmato Bottega Veneta. Per scoprire altro sulla creatività di Olivier Rousteing ed altre borse per la primavera leggete qui. La posa è una delle classiche risposte delle modelle alla richiesta di naturalezza da parte del fotografo durante uno shooting. I capelli rock astutamente spettinati ed il make-up nude sono in perfetta sintonia con la gonna in pelle e la canotta nera. La contrapposizione cromatica con i sandali è perfetta. Voto: 9

Buon outfit anche nella seconda foto dove la bellissima Karolina si trova a Miami. La tuta di Isabel Marant sta bene a pochissime e non richiede di certo una cintura in vita (soprattutto di quel genere). Approvata la tracolla bordeaux, bocciati gli stivaletti con frange di Anine Bing che, per quanto belli e chic (la designer è bravissima, cercatela nel web) fanno “l’effetto mercato” abbinati a tutto il resto. La giacca va bene ma, anche in questo caso, non da il risultato sperato con la tuta. Voto:6

Nella foto sopra più che una super modella esperta di moda sembra un manichino. Avete presente le impeccabili e sempre molto fotografate vetrine di Bergdorf Goodman a New York City o quelle della Rinascente in Italia? Ecco, vestita così starebbe bene in vetrina, appunto. Si, è vero, quasi tutte noi puntiamo all’outfit che si faccia ricordare in cene di gala ed eventi speciali però i richiami al passato vanno bene quando sono rivisitati in chiave contemporanea e fino a che non prendano il sopravvento sulla propria personalità. Sia chiaro, lei starebbe bene anche con un sacco della spazzatura, uno di quelli neri che si usavano molto tempo fa, ma così è “too much”. Inutile esprimermi sui pois della camicia. Voto: 5

Sarà per i denti da spot pubblicitario, per i capelli biondi, per la posa spontanea, lo sguardo sognante gli accessori sobri e luminosi o per la mitica camicia bianca sotto una giacca dal taglio maschile molto elegante. Nell’insieme non ho nulla da ridire. Voto: 10

L’amore, quello vero, rende tutte più belle e Karolina, per quanto sia già maledettamente meravigliosa di suo, riesce a mantenersi così nel tempo perché è felice. Alcuni scivoloni di stile li commette ancora anche lei e non continueremo a monitorarla.

Silvia Zanchi