Se smetti di indossare il reggiseno ti accadranno queste 8 cose

Reggiseno si o reggiseno no? la questione è controversa, oggi ti sveliamo i benefici che otterrai non indossandolo più.

Il reggiseno è un must, ogni donna ne possiede diversi a seconda delle sue esigenze e dei suoi gusti. Spesso questo accessorio è scomodo, stringe e contrasta la respirazione, nonostante ciò le donne si ostinano ad indossarlo convinte che il seno in caso contrario tenda ad afflosciarsi. E’ davvero così?

In realtà secondo alcuni sarebbe esattamente il contrario. Non portare il reggiseno arrecherebbe benefici. Ecco i principali 8.

8 vantaggi che otterrai non indossando il reggiseno che ogni donna dovrebbe conoscere

L’utilità del reggiseno dipende fondamentalmente dal fisico e dalla morfologia della donna che lo indossa. Ovvio che in moltissime situazioni sarebbe impensabile non indossarlo così come in altre il reggiseno stona. In effetti, fare a meno di indossare questa biancheria intima apporta particolari benefici alla salute. Ecco 8 buoni motivi per non indossare un reggiseno che tutte le donne dovrebbero conoscere:

1. I reggiseni non influiscono sul tono del seno

Contrariamente a quanto hai sempre pensato, il reggiseno non rinforza il tono del tuo seno. Molte donne pensano che si ritroverebbero con un seno cadente se rinunciassero a questa biancheria. In realtà, uno studio minuzioso ha concluso che indossare regolarmente il reggiseno avrebbe l’effetto opposto. Con il tempo il reggiseno porta ad una perdita del tono del seno. Secondo questo studio, sarebbe il “sostegno” del reggiseno a causare problemi, in quanto indebolisce i muscoli del torace provocando il cedimento del seno, più porterai il reggiseno più avrai la sensazione di doverlo portare per via del seno cadente e più si rafforzerà l’idea che il reggiseno sia utile, come un cane che si morde la coda.

2. Il reggiseno peggiora la circolazione sanguigna

Il reggiseno ti stringe, ti fa sentire costipata ed intralcia con il corretto funzionamento del sistema circolatorio. Il reggiseno è sostanzialmente un gigantesco elastico che comprime il petto e questa compressione interessa anche i vasi sanguigni principali. Prendere l’abitudine di non indossare il reggiseno aiuta il flusso sanguigno e rinvigorisce la tua energia e quindi la tua salute.

3. Il reggiseno influisce sulla qualità del sonno

Senza reggiseno dormirai meglio. Non indossare il reggiseno migliorerà la qualità del tuo sonno per 2 motivi: 1- indossarlo di notte ti fa dormire scomoda, 2- non indossarlo di notte potrebbe comunque farti dormire male perchè subito dopo averlo tolto su continua a sentire la pressione del reggiseno sul torace di tutto il giorno e questa influenza i ritmi circadiani. In effetti, questo studio dimostra che la pressione degli indumenti influenza negativamente i ritmi circadiani della temperatura e della melatonina salivare. Il risultato è che il sonno non sarà restauratore. Quindi per dormire bene di notte si dovrebbe rinunciare al reggiseno tutto il giorno.

4. Il reggiseno causa dolore al seno

Lo stesso studio sopra citato ha dimostrato che il reggiseno oltre a peggiorare il tono del seno potrebbe causare dolore alle costole, affaticare il respiro e causare dolore al seno. Correre o marciare senza reggiseno favorisce il corretto flusso sanguigno e migliora il tono muscolare. Inoltre il sudore e lo sporco non restano sulla pelle intrappolati dal reggiseno che è spesso realizzato con materiali non traspiranti.

5. Il reggiseno non ti fa sentire a tuo agio

Qual é la tua sensazione quando togli il reggiseno? Non ti senti meglio? libera? Probabilmente ti sei accorta anche tu che quando ti liberi del reggiseno alla fine della giornata, avverti un immenso sollievo, soprattutto se il tuo reggiseno era di pizzo e quindi sfregando contro la pelle destava prurito.

6. Il reggiseno diminuisce la taglia del tuo seno

Molti di noi indossano reggiseni molto stretti e push-up per far sembrare il reggiseno più grande, in realtà favoriscono un non sviluppo del seno. Il motivo è ovvio: lasciare il seno libero significa costringerlo ad auto sostenersi naturalmente e quindi costringe i muscoli pettorali a lavorare per effetto della gravità.

Ovvio che non sarebbe corretto dire che senza il reggiseno il seno si sviluppa, in realtà sono i muscoli a tonificarsi il che nel complesso lo fa sembrare più grande.

7. Non indossare il reggiseno ti fa risparmiare soldi

I reggiseni costano, se poi si ha una taglia particolare costano ancora di più. Fare a meno di questa biancheria ti da l’occasione di investire questi soldi in altro, a lungo termine ci si potrebbe perfino regalare qualcosa di importante.

8. Se non indossi il reggiseno sembrerai più graziosa

Senza reggiseno la tua figura corporea migliorerà. La tua postura sarà più eretta. Se non riesci a stare senza perché ormai hai preso questa abitudine, prova almeno a non indossarlo tutto il giorno. Se vuoi che il tuo seno appaia più pieno, più sodo e più bello questo è la cosa migliore che puoi fare.

E se odi che i capezzoli si intravedono sotto gli indumenti, in commercio si trovano moltissimi copri capezzoli riutilizzabili in silicone, molto comodi e discreti, oppure puoi optare per un classico cerotto sul capezzolo.