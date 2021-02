Se ti capita spesso di avere problemi di memoria, la causa potrebbe essere lo stress eccessivo. Scopri perché e come rimediare.

Capita a tutti prima o poi di dimenticare cosa si stava dicendo o pensando un attimo prima o dove si sono messe le chiavi di casa. Una piccola mancanza che fa sorridere ma che inizia a diventare una costante può innervosire o addirittura preoccupare.

Eppure, le cause per una carenza di memoria possono essere tante e tra queste figura lo stress. Problema che di questi tempi affligge un po’ tutti e che pertanto è bene tenere in considerazione.

Lo stress fa male alla memoria: ecco perché

Quando si vive in condizioni di stress, il cervello così come tutto l’organismo si trova a lavorare sotto pressione. Così, se è vero che a piccole dosi, lo stress e l’ansia possono aiutare ad essere più attenti e concentrati, quando diventano troppo invadenti il risultato è una condizione alterata della mente che può portare, tra le altre cose, ad una scarsa memoria.

Un dato importante che arriva direttamente dalla scienza. Sono diversi, infatti, gli studi che hanno trovato una correlazione tra stress e perdita di memoria. In particolare, uno studio condotto qualche tempo fa presso l’università di Berkley, aveva portato alla luce come la sostanza bianca che si trova tra i due emisferi del cervello e che fa da ponte tra essi, tende a ridursi quando ci si trova sotto stress. Cosa che, inevitabilmente, porta anche a dei problemi di memoria.

Un danno che non va visto come permanente visto che il cervello si rigenera di continuo ma che se non viene preso per tempo può diventare la norma. Motivo per cui, è sempre bene tenere sotto controllo lo stress e cercare di limitarlo in tutti i modi possibili.

Come alleviare stress e conseguente perdita di memoria

Purtroppo come molti sanno, non sempre è facile eliminare lo stress. Sopratutto se questo arriva da situazioni che non si possono controllare come un capo o dei colleghi insopportabili o la mancanza di denaro. È anche vero, però, che restare immobili ad osservare la propria vita andare a rotoli non è utile in nessun caso. E per questo motivo è preferibile prendersi cura di se iniziando a lavorare su tutti gli aspetti possibili come:

Supportarsi prendendo appunti e stilando promemoria per i momenti più critici

Evitare di immergersi in nuove situazioni stressanti

Frequentare persone piacevoli e che sanno rallegrare la giornata

Fare sport

Mangiare in modo sano e bilanciato

Meditare

Praticare un’attività che aiuta a rilassarsi

Dormire di più

Parlare con uno psicoterapeuta per imparare a gestire meglio le situazioni stressanti

Detto ciò, è bene ricordare che a volte la perdita di memoria può anche essere un campanello d’allarme per disturbi di vario genere. Al fine di non correre rischi, quindi, è consigliabile chiedere aiuto al proprio medico curante.

E, qualora emergesse che il problema è davvero “solo” lo stress, agire in merito per cercare di risolverlo. In questo modo oltre a poter contare sulla propria memoria si potrà vantare una vita più serena e piacevole da vivere.