Rosalinda Cannavò ammette tutto: “Massimiliano Morra mi disse di essere gay”

Rosalinda Cannavò è venuta allo scoperto, raccontando al Grande Fratello Vip la verità su Massimiliano Morra.

Rosalinda Cannavò questa sera purtroppo ha perso al televoto contro Stefania Orlando, non potendo arrivare per un soffio alla finale. Nonostante ciò che la concorrente si è ritenuta soddisfatta del suo percorso. In quanto per lei prendere parte al programma è stata una vera e propria evoluzione. Entrata come Adua Del Vesco, ne ha fatta di strada ed ora è donna completamente diversa.

Una volta tornata in studio, Alfonso Signorini le ha mostrato tutti i migliori momenti vissuti nella casa più spiata d’Italia e tra una clip e l’altra ha chiesto a Massimiliano Morra se voleva intervenire visto che mesi fa lei aveva confidato a Matilde Brandi e Dayane Mello che lui fosse omosessuale per poi negare il tutto e confermare di averlo detto soltanto poche ore fa.

Massimiliano in diretta ha chiesto come mai lei abbia detto una cosa del genere, perché non corrisponderebbe alla verità dei fatti. “Io non avrei dovuto dirlo, è stato uno scivolone“ ha esordito la Cannavò. “Ma me lo hai detto tu che eri omosessuale“ ha aggiunto, ma lui ha negato. “Questo è il tuo punto di vista e lo rispetto” ha prontamente replicato lei.

Rosalinda Cannavò ha confermato la sua verità su Massimiliano Morra per poi ricevere una bellissima sorpresa da parte di Andrea Zenga.

Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavo: “Vuoi essere la mia congiunta?”

E poteva forse non essere “Comunque Andare” la colonna sonora della sua avventura? Rosalinda non ha avuto paura di sbagliare, amare, cambiare, liberarsi. #GFVIP pic.twitter.com/S4wsug437D — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

Andrea Zenga, durante l’entrata in studio di Rosalinda Cannavò, le ha fatto una sorpresa lasciandola senza parole. In un primo momento, infatti, non si è fatto trovare tra gli ex concorrenti e l’ha raggiunta in un secondo momento. Alfonso Signorini ha ricordato che loro che non potevano abbracciarsi a causa delle norme vigenti al fine di contrastare l’aumento dei contagi.

“Mi dicono che soltanto i congiunti possono abbracciarsi. Se voi stasera andate a dormire abbracciati, potete anche stringervi ora” ha dichiarato Alfonso malizioso in diretta e al sentire queste parole Andrea Zenga si è fatto avanti: “Rosalinda, vuoi diventare la mia congiunta?” le ha proposto in diretta e la sua risposta è stata assolutamente positiva. Tant’è che si sono abbandonati in un tenero abbraccio che ha commosso tutti.

Andrea e Rosalinda sembrano più felici che mai insieme e il pubblico del piccolo schermo sperano che dopo la fine della loro esperienza al Grande Fratello Vip possano costruire una bellissima storia d’amore. Tant’è che perfino la madre di lui ha rotto il silenzio sulla Cannavò

Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda Cannavò e lei non poteva che “accettare” anche se ha prontamente chiarito che non appena tornerà alla sua vita di sempre dovrà chiarire, e probabilmente mettere un punto, in maniera ufficiale alla sua storia con l’ormai ex fidanzato Giuliano.